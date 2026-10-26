Dos hombres lo interceptaron el viernes por la noche y le robaron dinero y las llaves del vehículo. La causa quedó en la Comisaría 23ª.

Un camionero fue asaltado y golpeado en la cabeza la noche del viernes en Chimbas, cuando dos hombres con ropa similar a la de una fuerza de seguridad le cerraron el paso. El hecho ocurrió minutos antes de las 23, en calle Bonduel, en el acceso al complejo habitacional Las Lajas II.

Según informó la Policía de San Juan, la víctima manejaba un camión de la empresa Carnes Pizarro cuando los dos sospechosos lo interceptaron y lo obligaron a detenerse. Luego subieron a la cabina y le exigieron el dinero de la recaudación, en un episodio que, por su modalidad, quedó bajo investigación policial.

El camionero recibió un golpe en la cabeza, posiblemente con la culata de un arma, y sufrió un corte que le provocó un sangrado importante. Los asaltantes se llevaron una suma de dinero en efectivo, cuyo monto no fue precisado, y las llaves del camión antes de escapar a pie por calle Bonduel.

Vecinos de la zona alertaron al 911 al ver lo ocurrido y, minutos después, llegaron varios patrulleros y una ambulancia para asistir al herido. La Policía desplegó un operativo cerrojo en el norte del Gran San Juan y revisa cámaras de seguridad para intentar identificar a los atacantes, de acuerdo con la información oficial.

La causa quedó radicada en la Comisaría 23ª, que lleva adelante las primeras diligencias para dar con los responsables. Hasta el momento no se informó el resultado del operativo ni la identificación de los sospechosos.