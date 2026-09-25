Un joven de 16 años fue interceptado en Villa Krause mientras trasladaba a pie una Honda CG Titan. La causa quedó en el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

Un adolescente de 16 años fue aprehendido en Rawson durante la noche, en el marco de una causa por presunto encubrimiento, luego de ser encontrado trasladando a pie una moto cuya procedencia es investigada.

El procedimiento comenzó alrededor de las 22:14, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Sur recibieron un aviso sobre la presencia de cuatro personas que intentaban poner en marcha una motocicleta en la zona de calle Godoy y Ezpeleta, en Villa Krause. A partir de esa información, los uniformados realizaron un recorrido por las inmediaciones. En calle Félix Aguilar, hacia el este, observaron a un joven que trasladaba a pie una moto Honda CG Titan de color rojo.

Los efectivos procedieron a su aprehensión y dieron intervención al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. En esta etapa, la investigación busca determinar la procedencia del rodado y las circunstancias en las que el adolescente se encontraba trasladándolo.

La calificación provisoria mencionada en el procedimiento es la de presunto encubrimiento, aunque la situación procesal debe ser definida por la autoridad judicial interviniente. Por tratarse de una persona menor de edad, el expediente quedó bajo la órbita del fuero especializado, que deberá establecer si existió vínculo entre el joven y el rodado secuestrado o si la tenencia obedeció a otra circunstancia.

Las actuaciones continúan en sede judicial y el dato pendiente es la verificación del origen de la motocicleta, una definición que puede modificar la imputación inicial o confirmar la hipótesis de trabajo de la investigación.