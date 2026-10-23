Un hombre de 30 años fue detenido en Capital luego de un llamado al 911 por presuntos intentos de abrir vehículos. El caso quedó bajo el procedimiento de Flagrancia.

Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada en Capital, luego de un operativo del Cuerpo Especial de Vigilancia que se activó por un aviso al 911 sobre tres sujetos que presuntamente intentaban abrir vehículos estacionados en la vía pública.

Al momento de ser interceptado, el sospechoso llevaba entre sus prendas un destornillador Phillips con mango de plástico negro. El elemento quedó secuestrado y el hombre, identificado como Silva, fue aprehendido por la intervención policial realizada en la zona céntrica.

El procedimiento comenzó en la intersección de General Acha y Abraham Tapia, donde un vecino aportó a los efectivos características físicas y de vestimenta de los sospechosos. Según ese testimonio, los individuos se habían desplazado por General Acha hacia el norte, lo que permitió orientar la recorrida preventiva.

Localización y secuestro

Con esos datos, los uniformados recorrieron las inmediaciones hasta que, a las 00:22, localizaron a uno de los sospechosos en la esquina de 9 de Julio y General Paz. Durante el palpado preventivo, encontraron el destornillador Phillips entre sus prendas. La actuación policial quedó asentada como parte de un procedimiento de flagrancia, es decir, la intervención inmediata ante un hecho presuntamente cometido en ese momento.

Daños en un Chevrolet

Después de la aprehensión, los efectivos entrevistaron al propietario de un Chevrolet blanco, quien constató que la cerradura de la puerta del conductor presentaba signos de haber sido violentada. Ese dato reforzó la intervención iniciada a partir del llamado al sistema de emergencias y de la observación de los movimientos de los sospechosos.

Intervención judicial

Por disposición del fiscal en turno, se inició el procedimiento de Flagrancia, con participación del ayudante fiscal interviniente. La causa quedó en esa instancia para la continuidad de las actuaciones, mientras el elemento secuestrado y las constataciones sobre el vehículo forman parte de la prueba reunida en el expediente.