Un joven de 18 años fue detenido tras una investigación por imágenes con armas de fuego en redes sociales. En el allanamiento secuestraron pistolas, cartuchos y un celular.

Un joven de 18 años fue detenido en Chimbas luego de una investigación iniciada por la difusión de fotos con armas de fuego en sus redes sociales. El procedimiento derivó en un allanamiento en el barrio Nueva Argentina y en el secuestro de varias armas y municiones.

Según consignaron fuentes policiales, la causa quedó en manos de la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica, que solicitó y obtuvo la orden para pesquisar el domicilio del sospechoso, identificado como Vargas. La intervención judicial se apoyó en las imágenes que el propio joven habría compartido en sus cuentas, lo que motivó la apertura de la pesquisa.

En ese marco, el sujeto fue señalado por los delitos de tenencia de arma y apología del delito, de acuerdo con la información policial difundida sobre el caso. Esa calificación permitió avanzar con la medida en el domicilio ubicado en Chimbas, donde se concretó la detención. El expediente deberá determinar ahora el alcance de la imputación y la situación procesal del detenido.





Secuestro de armas En el allanamiento fueron incautadas una pistola Beretta Px4 Storm calibre 9x19 mm con número de serie limado, con cargador y 10 cartuchos; una caja con 20 cartuchos calibre 9x19 mm; una pistola marca La Lira calibre 7.65 mm con cargador; cuatro cartuchos calibre 9x19 mm; dos cartuchos calibre 22 largo y un celular iPhone. Todo el material fue trasladado junto con el detenido a sede de la Comisaría 26ta para las actuaciones legales correspondientes.





La causa continúa en etapa de tramitación bajo la órbita de la UFI Genérica, mientras se analizan los elementos secuestrados y las publicaciones que dieron origen a la investigación. Por el momento, no se informaron otras medidas judiciales ni plazos adicionales para la definición del expediente.