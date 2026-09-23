Una presunta estafa laboral generó alertas en San Juan tras consultas de personas que creyeron ver una búsqueda de personal atribuida a Triángulo Café, comercio ubicado en 9 de Julio y Urquiza, en Capital. La propietaria, Sandra Agüero, advirtió a Telesol que el local no publicó esas vacantes y que los mensajes apuntan a obtener dinero de quienes buscan empleo. El caso importa porque involucra el uso indebido de una identidad comercial para captar datos y pagos bajo apariencia de una oferta laboral.

Según relató Agüero, el contacto inicial llegó por WhatsApp, con consultas de personas que preguntaban si era real una convocatoria para distintos puestos. Entre ellos, se mencionaban tareas de cocinero y recepcionista, cargos que no responden a las necesidades actuales del café. La propietaria explicó que el engaño se apoya en una publicación falsa y luego deriva en un correo electrónico con supuestos detalles de la búsqueda. Después, los interesados reciben un enlace para hacer trámites que exigen un pago.







La maniobra comenzó a quedar en evidencia cuando varias personas se acercaron al local con currículums, convencidas de que había una búsqueda abierta. En un primer momento, desde el comercio les aclararon que no estaban incorporando personal. La sospecha se consolidó cuando una persona que había trabajado antes en el café consultó por una de las ofertas y advirtió que no coincidía con la actividad del lugar. Según el testimonio de Agüero, esa persona le señaló: “Me extraña porque usted no tiene cocina, para pedir cocinero”.

Riesgo para quienes buscan trabajo

Con el paso de las horas, las consultas se multiplicaron y llegaron más mensajes con envío de currículums y preguntas sobre los supuestos trámites pagos. Desde Triángulo Café dijeron que no saben si alguna persona llegó a entregar dinero, aunque expresaron preocupación por la situación de quienes están en búsqueda de empleo. Agüero sostuvo: “Hoy por hoy, la gente está necesitada de trabajo y por ese tema puede, capaz que dan plata”. El comercio mostró además capturas de conversaciones en las que se aclaraba que la búsqueda no existía.







Denuncia y advertencia

Ante lo ocurrido, Agüero contó que se comunicó con la directora de Defensa del Consumidor, quien le indicó que debía hacer la denuncia correspondiente ante la Justicia. Luego, desde el comercio se presentaron ante la Policía para dejar constancia de los hechos y avanzar con la presentación, que podría quedar bajo intervención de la Fiscalía. Mientras tanto, el local difundió una advertencia en sus redes sociales y grupos para evitar nuevas víctimas. La recomendación es verificar directamente con el comercio antes de enviar documentación personal o realizar cualquier pago.