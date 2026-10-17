La instancia judicial se realizará el martes 10 de noviembre, luego de que la audiencia prevista para el 14 de octubre fuera suspendida por la ausencia de dos de las 11 personas convocadas. La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas con la obra hídrica.

La causa conocida como “Acueducto Gran Tulum” tendrá una nueva instancia judicial el próximo martes 10 de noviembre. El Ministerio Público de San Juan confirmó que la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se llevará a cabo a las 14:30, en la Sala de Audiencias N.º 9 del Palacio de Tribunales, ubicado en Rivadavia 473 Este, en la ciudad de San Juan.

La audiencia había sido suspendida el miércoles 14 de octubre, cuando se presentaron nueve de las 11 personas convocadas. El senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino no asistieron, aunque justificaron sus respectivas ausencias. Ante esa situación, se resolvió reprogramar la instancia para que todos los investigados fueran convocados nuevamente.

Durante aquella jornada, el fiscal Sebastián Gómez solicitó el desafuero de ambos legisladores nacionales para posibilitar su comparecencia ante la Justicia provincial. La solicitud se produjo en el marco de las actuaciones judiciales que buscan avanzar con la investigación.

El expediente está caratulado como “Actuaciones por denuncia e/p Administración Pública” y se encuentra vinculado con presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto del Acueducto Gran Tulum. La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, y se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia en diciembre de 2025.

Entre los aspectos bajo análisis se encuentran posibles irregularidades en las contrataciones y la ejecución de la obra, la provisión y el costo de las cañerías, así como la calidad de los materiales utilizados. También se busca determinar si existió algún perjuicio para el Estado provincial.

La convocatoria del 10 de noviembre permitirá retomar el procedimiento que quedó pendiente tras la suspensión de octubre. La audiencia se desarrollará en el subsuelo del edificio judicial y contará con la convocatoria de las 11 personas alcanzadas por la investigación.