La letrada Y anina Vera explicó en el programa Insoportable de Telesol los delitos investigados en el traslado de una adolescente uruguaya de 15 años por un hombre de 37, y remarcó que el consentimiento de una menor no exime de responsabilidad al imputado.

Durante su participación en el programa televisivo Insoportable, emitido por Telesol, la abogada Yanina Vera analizó los aspectos legales vinculados al caso de una adolescente uruguaya de 15 años trasladada a la Argentina por un hombre de 37 años, detenido como presunto responsable del hecho. La letrada detalló ante la conducción de Germán y Gabriela Solís cómo se articulan las figuras penales en torno a la captación de menores, el paso de fronteras y las fallas de control estatal. El caso es investigado por la Justicia, que aún no dictó sentencia sobre los hechos atribuidos al acusado.

Concurso real de delitos

Vera indicó que en este hecho se investiga un concurso real de delitos tras la detención del presunto responsable, quien retenía a la joven en la localidad de Campana después de haber cruzado desde Uruguay. Según las principales hipótesis bajo análisis judicial, la menor habría sido captada mediante grooming a través de juegos en línea o abordada tras un contacto previo con su entorno. La especialista señaló que el sospechoso la habría manipulado con promesas económicas para sacarla de la custodia parental, mientras la Justicia investiga si existieron fines sexuales o de trata de personas, hipótesis aún no confirmadas.

Control fronterizo

Al ser consultada sobre cómo pudo concretarse el cruce internacional sin la autorización de los tutores, Vera apuntó a deficiencias en los puestos limítrofes. "Lo que ha fallado es el sistema de control fronterizo. Porque la menor o ha sido oculta en la camioneta, de tal manera que los controles no han sido óptimos para poder descubrirla", afirmó la abogada. Asimismo, destacó la efectividad del sistema de Alerta Amber activado en Uruguay y el protocolo de Alerta Sofía en Argentina, que permitieron el hallazgo de la adolescente.

El consentimiento no exime responsabilidad

Por otra parte, la abogada descartó de plano que un presunto consentimiento de la víctima atenúe la responsabilidad del imputado. "Un menor de 18 años no puede tener una voluntad libre, menos aún si ya ha sido manipulado y seducido por un adulto que tiene 22 años mayor que ella", remarcó Vera, quien definió al grooming como un delito de peligro abstracto en el Código Penal que no requiere contacto físico ni extorsión consumada para configurarse.

Educación y plataformas digitales

Finalmente, la profesional instó a reforzar la educación escolar y familiar frente a la brecha tecnológica, y remarcó que las normativas avanzan hacia una mayor exigencia sobre las plataformas digitales. "Lo que están buscando las nuevas legislaciones es comprometer a las plataformas para que tengan más rigurosidad en los controles de la mayoría de edad", concluyó Vera al sintetizar los desafíos pendientes en materia de prevención de delitos digitales.