Polémica por los masajes: “La prohibición da pie a estos kiosquitos de trabajo sexual disfrazado”

La referente de las trabajadoras sexuales de San Juan opinó sobre la estética Eros y el caso que tiene en vilo a los sanjuaninos.

Por Lucas Laciar

La titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina en San Juan (AMMAR), Mónica Lencina, opinó sobre el polémico caso de la estética masculina Eros. Cabe recordar, que este miércoles la propietaria del lugar y su hija fueron imputadas por el presunto delito de facilitación de la prostitución. El tema reavivó la discusión sobre el trabajo sexual en la provincia y la dirigente sanjuanina salió a aclarar los tantos.

“Trata de persona no hay porque la piba no ha ido engañada, ni trasladada. Hay que diferenciar una cosa de la otra y no meter a todos en la misma bolsa. Nosotros, como organización estamos sumamente molestas porque nos meten a todos en la misma bolsa y meten al trabajo sexual donde no hay trabajo sexual. Hay, claramente, una explotación laboral con prostitución porque ahí si había prostitución. Es muy diferente cuando una compañera decide por voluntad propia ejercer el trabajo sexual como su proyecto laboral y cobra por servicios sexuales a cambio de una rentabilidad”, explicó Mónica Lencina, molesta por la forma en que se afronta la temática del trabajo sexual.

“Meten a todos en la misma bolsa. Se trata a todos por igual y nosotras estamos enojadas porque siempre estamos aclarando lo mismo”, señaló Lencina.

¿Era un prostíbulo?

“Decía que era masajista, cuando claramente tenía un prostíbulo, porque eso es lo que tenía: un prostíbulo encubierto de estética. Estaba haciendo servicios sexuales solo a hombres y algunas parejas. Claramente eso es un prostíbulo o un departamento de trabajo sexual en cubierto y disfrazado de estético“, opinó Lencinas.

El contexto del trabajo sexual en San Juan

“Esto conlleva la misma prohibición que hicieron cuando se cerraron los wiskerías, los departamentos, etcétera. Con esa prohibición que hicieron, lamentablemente se da pie a que se hagan estos kiosquitos de trabajo sexual dibujando ciertos rubros que terminan siendo claramente otra cosa”, analizó la trabajadora sexual.

¿Se deben permitir los lugares de trabajo sexual?

“Creo que se debe permitir que cada compañera que se auto percibe mayor de edad, pueda ejercer el trabajo sexual y la compañera puede ejercer donde hacerlo y no tener que estar en la vía pública“, opinó Lencina.

Al respecto expresó que “tenemos que poder elegir hacerlo en un departamento o agruparnos y hacerlos en un lugar. Hacer una cooperativa o porque no, una whiskería con trabajadoras sexuales o un boliche que está a cargo de trabajadoras para explotarlo. Tiene que ser algo con condiciones como cualquier otro comercio. Se puede habilitar y que se pueda trabajar sin la necesidad de este tipo de cuestiones”.

Lencina reflexionó que “hay mujeres que quieran ser trabajadoras sexuales y hay mujeres que no quieren y tienen que tener la posibilidad de elegir, cómo pasó con esta piba que no quería y eligió hacerlo y después no le gustó. Pero tú tiene que ser algo de elección no impuesto por nadie”.