Polémica en Mendoza por los fondos de la doble vía a SJ

Desde la DNV refutaron declaraciones del gobernador Rodolfo Suárez quien aseguró que San Juan recibirá de la Nación el 95% del presupuesto para esta importante obra y Mendoza sólo el 5%.

El jefe del Cuatro Distrito de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz lamentó los dichos del gobernador mendocino Rodolfo Suárez, quien manifestara que San Juan recibirá de la Nación el 95% del presupuesto para esa obra y Mendoza sólo el 5%.

“Es imposible que ese porcentaje del 95% del presupuesto de Vialidad para la doble vía sea para San Juan. Están dando datos equivocados, muchachos”, enfatizó a Radio Nihuil el ex intendente de Las Heras.

“Lo que sí tiene San Juan para hacer como doble vía, es un primer tramo, que estuvo paralizado por culpa del gobierno anterior (en relación a la gestión de Mauricio Macri), que rescindió el pago con la empresa que estaba haciendo la obra. Ahora, el actual Gobierno, acordó con esa firma para que se retire de la obra sin judicialización y se van a convenir los pagos atrasados de alguna otra manera. Lo bueno es que se ha relicitado el primer tramo, que es una obra que le va a demorar a San Juan no menos de tres años. Entonces no pueden decir que el 95% del presupuesto está hecho para San Juan”, aclaró.