Póker qatarí

El qatarí Nasser conquistó su cuarto dakar, esta vez en Arabia Saudita. El piloto de Toyota terminó 19 en el último día y con dos triunfos, en la etapa 1 y 4, le alcanzó para coronarse campeón como lo hizo en las ediciones 2011, 2015 y 2019.

El carismático y querido Nasser Al-Attiyah hizo un Dakar perfecto. Desde el primer día, en el Prólogo, hasta la Etapa 12 del Dakar, el qatarí se mantuvo en lo más alto de la General y, con dos triunfos en Etapas (1 y 4), demostró que tiene la amalgama perfecta con la Toyota Hilux.

El campeón 2011, 2015 y 2019 sumó su cuarto título en la especialidad y escribió una nueva página en la historia de la carrera más exigente del mundo.

El rival de turno fue Sébastien Loeb, quien con el Hunter del equipo BRX, dio pelea y terminó a menos de media hora, con victorias en dos especiales. El podio lo completó Yazeed Al Rajhi, con la Toyota del Overdrive, a más de una hora del qatarí.

Para destacar y valorar es el 4° puesto de Orly Terranova con el Hunter. El mendocino, quien cosechó el mejor resultado para un argentino en la especialidad, superando los 5° puestos propios (2013 y 2014) y de Lucio Álvarez (2012), fue consistente y fue trepando en el clasificador, con triunfo incluido (Etapa 6), hasta llegar a un paso del podio.

Otra gran tarea la cumplió Sebastián Halpern con el Mini del equipo X-Raid. El mendocino se mantuvo dentro de los diez desde el arranque y selló su mejor actuación en Autos con el 8° lugar, ya que en el 2011 había sido escolta en Quads.

Lucio Álvarez, quien se perfilaba para terminar entre los mejores –hasta se podía esperar un podio-, penó con la rotura del diferencial de la Hilux del Overdrive en la Etapa 8 y sus ilusiones quedaron enterradas en las arenas. De todas formas, el mendocino culminó 18°, dos puestos por delante de Juan y Alejandro Yacopini.

DECLARACIONES DEL QATARÍ

“Esta victoria era muy importante para mí porque la carrera está en nuestra región. Por eso soy muy feliz. La gente estaba esperando desde 2020, cuando vino aquí el Dakar.

Pero fuimos segundos en las dos, ahora he ganado y es una gran sensación. Estoy muy feliz. “El equipo ha hecho un gran trabajo para construir el coche en un año, traerlo aquí y ganar; que no es fácil. No hemos tenido problemas durante la carrera.

Hemos tenido bastante cuidado, es un coche nuevo y ahora sabemos que tenemos un coche que aguanta y ahora iremos a por el campeonato del mundo.

“Hemos tenido la carrera bajo control desde el principio. Hicimos una diferencia bastante grande antes del día de descanso y la segunda semana tratamos de gestionarla”, dijo el qatarí.