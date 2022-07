“Pocito y Sarmiento son los que tienen más trabajadores rurales no registrados”

Explicó que si bien se avanzó sobre la registración de trabajadores, aún hay un alto grado de incumplimiento. Remarcó la importancia de los operativos que hacen en los departamentos.

Escribe. Víctor García

El RENATRE- Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores tiene como función que el campo tenga registrados a sus trabajadores. Para ello, los hombres de campo, cuentan con la libreta de trabajador rural que los protege de prácticas como es el trabajo en negro.

El titular del RENATRE en San Juan, Oscar Bernard cuando analiza la realidad de la registración de los trabajadores rurales afirma que “existen una gran concentración de la cultura del negreo y San Juan tiene una triste historia respecto a esto”, lo que marca que hay una gran cantidad de trabajadores rurales que no se encuentran registrados.

Agregó que “los indicadores que se publicitan con datos oficiales, respecto al trabajo no registrado, son contradictorios a la realidad”. Agregó que “una cosa es lo que los índices arrojan como el empleo no registrado cuando el empleo es sumamente mayor, en la actividad rural sobre todo”. También los indicadores generales a nivel nacional no reflejan la realidad de lo que ocurre en lugares particulares del país.

“San Juan tiene una triste historia en el negreo de trabajadores. Hay actividades en las que los empleadores se niegan a registrar”.

Bernard insiste en que “San Juan tiene un alto nivel de trabajadores rurales en negro, que se encuentra focalizado en departamentos como Pocito y Sarmiento. En estos lugares hay una negativa de sus empleadores de registrar a sus trabajadores”, afirmó.

Respecto a cómo se desempeñó la actividad rural durante la pandemia, “recordó que los trabajadores rurales fueron considerados esenciales, porque había que darle de comer a la población y darles alimentos al pueblo argentino”

El titular del RENATRE en San Juan, el doctor Oscar Bernard afirmó que “estamos muy bien con las registraciones e inspecciones, que se han hecho en San Juan”.

SOBRE EL ÍNDICE MÍNIMO DE TRABAJADORES IMT

En tanto, el titular del RENATRE en San Juan contó que este nuevo índice lanzado por AFIP recientemente para la fiscalización de los trabajadores rurales no se aplicará de la misma forma en un mismo cultivo en diferentes regiones del país. “Una misma actividad en otra zona puede requerir más o menos trabajadores”.

Según explicó el funcionario “el IMT no se aplica de manera universal, se toma en cuenta el cultivo y la zona del mismo”. Es por esto que remarcó que “las dos últimas resoluciones de AFIP fueron para la papa en Catamarca y Tucumán y para Mendoza con el ajo”.

Explicó que en San Juan aún no se aplica el IMT en ningún tipo de cultivos. “Esto no significa que no se vaya a usar. Lo que está haciendo AFIP es limpiar las actividades, las zonas donde se desarrollan y evaluando, sobre todo en las economías regionales, la cantidad de trabajadores mínimos que se requiere por cultivo, procesamiento, cosecha, etc”., dijo Bernard.

Este índice de trabajadores se “hizo para evitar que el empleador en algunas actividades no denuncie absolutamente nada. Hay muchas actividades que las desarrollan muchos empleadores, incluso formalmente, pero cuando analiza cuanto declaran de trabajadores es ínfimo o nulo el número”.