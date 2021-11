Pocito: un colombiano alcoholizado, violó una restricción y llamo a la Policía

De no creer, pero un hombre llamó a la policía mientras cometía una falta y terminó condenado por la Justicia.

El pasado jueves, a las 11:45 hs , un hombre identificado como Bermeo Vidal, se dirijo a la casa de su ex pareja, en Pocito. En la casa la mujer, convivieron hasta el 31 de octubre cuando la mujer lo denunció por lesiones leves agravadas.

Vidal fue excluido del hogar mediante una resolución judicial, prohibiendo su acercamiento a menos de 300 metros del domicilio de la ex pareja, por el término de 30 días.

Pero, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, después de haber ingerido bebidas alcohólicas, ingresó al consorcio, donde vide su ex y se dirigió hasta la casa habitación de su ex pareja y a los gritos comenzó a exigirle que lo deje ingresar, golpeando la puerta del hogar.

Al ver qué la señora no se lo permitía, Vidal tomó el celular de ella y llamó al 911 denunciando que su ex de que no le permitía el ingreso, llegando incluso a pasarle el celular a la señora para que hablara con la operadora del CISEM quien había atendido la llamada, trasladando la discusión hasta el portón de ingreso al predio.

Momentos más tarde, se hicieron presentes dos agentes de la policía, encontrando a ambas partes en la puerta de ingreso al consorcio, constataron la situación y al ver qué la señora detentaba un oficio de notificación conteniendo una orden de prohibición de acercamiento a menos de 300 mts del lugar, impuesta a Vidal, precedieron a la inmediata aprehensión en la puerta del domicilio.

El hombre fue condenado a 1 mes de ejecución condicional y a mantener medidas tuitivas ordenadas oportunamente, reglas de conducta del art. 27 bis del CPA. Dar intervención a la Dirección de la Mujer.