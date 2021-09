Pochettino: “Ya vieron el parte médico de Leo, está clara la situación”

El entrenador respaldó la salida del argentino ante Lyon luego del parte médico que indica una contusión ósea en su rodilla izquierda.

Lionel Messi sufrió una “contusión ósea” en el último partido del París Saint-Germain, cuya lesión generó el cambio del entrenador Mauricio Pochettino, quien volvió a respaldar la modificación realizada contra el Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes: “Vimos que se estaba chequeando la rodilla y por eso lo sacamos”.

En referencia al estado del 10, Poche dejó trascender que estaría desafectado para el cruce de este miércoles contra Metz por la Ligue 1: “Ya vieron el parte médico del PSG sobre lo que tiene Leo. Está clara la situación. Para explicar un poco, nosotros desde la banda observamos siempre a todos los jugadores, vemos todo lo que está pasando durante el partido. Vimos que Leo se estaba chequeando la rodilla, haciendo algunos gestos y por eso lo sacamos”.

En conferencia de prensa, señaló: “Estamos contentos por su disposición, por su rendimiento y por su juego porque había hecho una muy buena primera parte. Lo único que le faltaba era marcar el gol. A los 75 minutos, tomamos la decisión de cambiarlo con mucha información de la que teníamos. Esa fue la situación de lo que pasó”.

Por otro lado, fue consultado por la magnitud que tomó la modificación del mejor jugador del mundo para el ingreso de Achraf Hakimi a 15 minutos del final con el encuentro empatado: “Entiendo la situación y la aceptó como tal. No me causa ni más ni menos sorpresa. La prioridad siempre es el bien del jugador. Con la información interna que nosotros teníamos, pensamos que lo mejor para Messi era salir. Lógicamente, todos los grandes campeones siempre quieren estar en el campo. Es entendible. Estoy tranquilo. No estoy sorprendido, es normal que sucedan este tipo de cosas”.