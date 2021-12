Pitufo Castro: “No le deseo mal a ella”

El actual entrenador del equipo de la Agrupación Virgen de Fátima habló luego de ser sobreseido por una causa de abuso: “No le deseo mal a ella” dijo respecto de su denunciante.

La noticia pegó duro en el ambiente del ciclismo y del deporte sanjuanino en su momento. Uno de los mas reconocidos ciclistas, Daniel “Pitufo” Castro era denunciado por un presunto abuso de un menor de 4 años.

A una semana de terminar el 2021, un año que no fue bueno para él aprovechó para desahogarse.

“Fue un momento muy duro, quizás el más duro de mi vida pero por suerte la verdad salió a la luz”, expresó el técnico del equipo piquetero.

El 31 de octubre pasado Castro fue sobreseído en la causa que un presunto abuso a un nene de 4 años, hijo de su ex pareja.

Las pericias psicológicas revelaron que el chico no fue víctima de ningún tipo de abuso, contrario a lo que había denunciado la madre del menor en mayo y que lo tuvo al Pitufo Castro detenido primero y después con prisión domiciliaria con pulsera electrónica.

“Fue toda mentira, fue un despecho. Hoy en día hay un chico que no tiene identidad porque la mamá mintió y no sabe quien es el padre y hay un trámite de ADN” contó con tristeza el Pitufo.

“No le deseo mal a ella”

Daniel Castro, entrenador de la Agrupación Virgen de Fatima no se calló nada y fue mas alla con su descargo para quien la acusó.

“Exponer al chico a que vaya a revisión médica o que esté dos horas expuesto a una Cámara Gesell no lo hace una buena madre. Igual no le deseo mal a ella, sí me alegra que el chico esté bien y no haya sufrido ningun tipo de abuso de nadie”, expresó.

Al prinicipio estuvo en calidad de detenido en la comisaría en una celda de 2×2 mts y hasta que le concedieron la prisión domiciliaria.

“Fue fundamental el apoyo que tuve de mi familia, los vecinos y la gente que estuvo al lado mío. El apoyo de Carlos Gómez también fue clave”.

Respecto de su accionar de ahora en adelante el Pitufo fue claro.

” La verdad iba a salir a la luz y voy a seguir siendo el técnico de la Agrupación. Gracias a Dios eso pasó y se hizo justicia”, expresó.