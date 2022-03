Pirelli nuevamente presente en el TC2000

Durante la primer fecha del certamen se utilizarán los neumáticos P Zero Slick y Cinturato Rain

Pirelli equipará a todos los pilotos con sus neumáticos P Zero Slick para pista seca y Cinturato Rain, para una superficie mojada. La compañía se enorgullece en ser un año más el sponsor oficial y proveedor exclusivo de neumáticos del TC2000, temporada 2022, que se llevará a cabo en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

La competencia contará con la presencia de los equipos y pilotos más desarrollados y rápidos del país.

“Es un orgullo para Pirelli en el año de la celebración de sus 150 años, participar y continuar acompañando el TC2000 y el TC2000 Series, que brindará a los espectadores y al público un verdadero espectáculo del deporte automotor.

Allí jóvenes promesas, caras conocidas y figuras experimentadas de ambas categorías competirán y correrán con nuestros neumáticos, los cuales fueron diseñados para brindar tecnología e innovación de última generación, para que los corredores cuenten con las mejores cubiertas al momento de la competencia”, expresó Daniel Dable, Gerente de Marketing de Pirelli Argentina.

Pirelli también estará presente en la primer fecha del campeonato TC2000 Series

La ciudad santafesina, asimismo, fue la elegida para presentar el comienzo de la excitante competición.

Allí jóvenes promesas, caras conocidas y figuras experimentadas de la categoría serán parte de la competencia y correrán utilizando los neumáticos P Zero Slick y Cinturato Rain, de Pirelli.

El P Zero Slick es un neumático para carreras en superficies secas o húmedas, el perfil externo y la estructura interna están diseñados para maximizar las dimensiones del área de contacto. Las geometrías y los materiales de la correa se han desarrollado para optimizar la fuerza.

Los compuestos de lluvia tienen niveles más altos de histéresis y grip en comparación con los compuestos slick, por esta razón no exceder el camber recomendado y usar el producto en una pista completamente mojada, ya que el agua es un elemento de refrigeración.

Recomendaciones para TC2000:

285/645-18 Pirelli P Zero Slick

• Comba máxima en eje delantero: -2,5°.

• Comba máxima en eje trasero: -3°.

• Presión recomendada en frío: 24 PSI.

• Presión en caliente recomendada: 36 PSI.

285/645-18 Pirelli Cinturato Rain

• Comba máxima en eje delantero: -2°.

• Comba máxima en eje trasero: 0°.

• Presión recomendada en frío: 26 PSI.

• Presión recomendada en caliente: 33 PSI.

Temperatura

• No se recomienda trabajar con temperaturas de neumático superiores a los 110°C.

• La diferencia de temperaturas entre lado interno, central y externo no debe ser mayor a 20°C.

• La diferencia de temperaturas entre eje delantero y trasero no debe ser mayor a 25°C.

Recomendaciones para TC2000 series:

285/645-18 Pirelli P Zero Slick

• Comba máxima en eje delantero: -3°.

• Comba máxima en eje trasero: -3,5°.

• Presión recomendada en frío: 25 PSI.

• Presión en caliente recomendada: 33 PSI.

285/645-18 Pirelli Cinturato Rain

• Comba máxima en eje delantero: -2°.

• Comba máxima en eje trasero: 0°.

• Presión recomendada en frío: 26 PSI.

• Presión recomendada en caliente: 34 PSI.

Temperatura

• No se recomienda trabajar con temperaturas de neumático superiores a los 110°C.

• La diferencia de temperaturas entre lado interno, central y externo no debe ser mayor a 20°C.

• La diferencia de temperaturas entre eje delantero y trasero no debe ser mayor a 25°C.

#Pirelli,#TC2000,#neumáticos