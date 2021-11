“Pirata” Olivares: “El Estado debería poder hacer algo con los perros peligrosos de la calle”

Según opinó el veterinario Aldo Pirata Olivares, “el problema es que al ser muchos, los perros se comportan como jauría, hay que tener en cuenta y recordar que originalmente son animales cazadores, se comportan y viven en jauría y cuando uno se anima, se animan los demás. Si cualquiera de esos perros hubiera estado solo, no se envalentona”.

En casos similares, el veterinario aconsejó quedarse quieto, nunca correr. “Si vos corrés, le das la oportunidad al cazador de perseguirte sabiendo que le tenés miedo, entonces estás en desventaja. Hay que quedarse de frente, intentar no moverse ni asustarlos porque también así se puede desatar el enojo de los animales. Hay que tratar de protegerse la espalda con un árbol para evitar los ataques por detrás. Y no hacer movimientos bruscos porque ante 6 o 7 perros no tenemos posibilidades”, indicó Olivares.

A la vez, el veterinario agregó que “los dueños deberían tener siempre a los perros en su casa y nunca en la calle sueltos, es una responsabilidad particular, cosa que mucha gente no tiene. Un perro en la calle empieza a tomar su territorio y quien pase por ahí puede ser un potencial enemigo”.

Por otro lado, agregó, “el Estado debería poder hacer algo con los perros de la calle que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, llevarlos a una perrera y que pasen allí su vida, estén controlados con agua, comida, como corresponde pero no puede estar librado al azar”.