Piden que el Pase Sanitario sea obligatorio para trabajar en San Juan

La tercera ola de coronavirus viene pegando muy fuerte en San Juan. Este miércoles, en tan solo un día, se registraron 3.420 casos. Esto repercute en el ausentismo, que viene en un incremento de entre el 15% y el 30% según el sector, señalan en la Federación Económica de San Juan (FESJ). Por eso, está entidad quiere exigirles a los trabajadores sanjuaninos que presenten obligatoriamente el Pase Sanitario para ir a trabajar.

Así lo confirmó el presidente de a FESJ, Dino Minozzi, en diálogo exclusivo con Zonda Diario. La idea surgió a nivel nacional y, este miércoles, Minozzi lo consultó con los titulares de las cámaras que integran la FESJ. “Hasta el momento no hemos tenido ninguna oposición a esta propuesta por parte de las cámaras”, destacó anoche.

Además de buscar con otras entidades que la medida sea nacional, afirman que van a pedir una reunión con los ministros y secretarios provinciales, que sean necesarios, para que en San Juan se exija el pase sanitario a los trabajadores.

“El Gobierno hace campaña para vacunarse. Y cómo la vacuna está más que probada, vamos a tratar de apoyar el tema del Pase Sanitario en todas las actividades, para ir a trabajar”, argumenta Minozzi.

Consultado sobre qué pasaría con el trabajador sanjuanino que no poseía el Pase Sanitario a la hora de ir a trabajar, aclara que, “para eso se tiene que crear una normativa y tiene que exigirse una obligatoriedad de vacunarse”.

El empresario analiza que “el contagio no se produce en el trabajo”, y, por ello, recalca que “nosotros estamos pidiendo el Pase Sanitario para el trabajo. Porque van a un evento social y se juntan 1.000 personas o van a un partido y la mayoría no se contagia en el trabajo lo hacen afuera”.

Además, explica que “por lo que escuchamos de las autoridades sanitarias, está sepa se viene muy contagiosa, pero no es tan agresiva. Entonces, no es lo mismo tener un trabajador aislado por cuatro días con una gripe a que esté internado. Además, es un problema, porque desde el 31 de diciembre las ART ya no reconocen al coronavirus como una enfermedad laboral”.

El problema del ausentismo

Este contexto, Minozzi lamentó que “esto es otro problema para el empleador ya que debe hacerse cargo del sueldo del trabajador qué no está trabajando y del remplazo”.

Pero además de lo económico, pone énfasis en que no es fácil conseguir a un reemplazo. “En San Juan, el 90% de las empresas son Pymes y micropymes donde el trabajador forma parte muy importante de la empresa”.

Al respecto, señala que “los trabajos de oficio o que requieren capacitación en administración no se pueden reemplazar muy fácil. Por ejemplo, a un guardia de seguridad no le podés ponerle un uniforme a cualquiera que pase por la calle, porque tiene que estar preparado psicológicamente para su trabajo”.

En este contexto, agrega que “en la industria no podés poner a cualquiera que vaya por la calle a manejar una máquina compleja, como un torno. Tiene que ser alguien capacitado. Es muy complicado y por eso se producen desabastecimiento, porque hay menos producción y menos logística”.

El pedido

Vamos a pedir una reunión con los ministros y secretarios pertinentes. Mientras tanto, estamos recabando la opinión de todas las cámaras. Ninguno contestó algo contra. La mayoría de las cámaras están a favor. Por eso, vamos a hablarlo con el Gobierno para empezar implementarlo.

Ausentismo

Minozzi señala que no hay un dato preciso sobre el ausentismo, pero estima que “hay entre un 15% y 30%, dependiendo la actividad. Por ello, remarca que las actividades de servicios son las más afectadas y también la industria en tanto que al sector agrícola son muy pocos los contagiados.

Por su parte, el vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, señala a este medio que, “hay entre un 20% y 25% de ausentismo”. En tal sentido, el empresario destaca que el ausentismo “es dispar. Hay departamentos que tienen algún porcentaje mayo qué otros”.