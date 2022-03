Piden que bancos no cobren por recibir billetes de $100

La diputada nacional Susana Laciar presentó un proyecto para que el BCRA prohiba los recargos de hasta el 5% de algunas entidades bancarias por depósitos con moneda de baja denominación.

Araíz de una inquietud de las pymes de San Juan, la diputada nacional de Producción y Trabjo y el Interbloque PRO, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, solicitando al Poder Ejecutivo para que a través del órgano correspondiente informe en que resolución está permitido que los bancos, privados o públicos, eliminen, rechacen o cobren comisiones por depósitos con billetes de baja denominación y, en el caso de que exista que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deje sin efecto esa resolución”.

Laciar basó su decisión “en virtud que no es voluntad de las pymes llevar tanto volumen de billetes, sino que es causa del efecto inflacionario”.

Agregó que lo que se pide “es que se fiscalice para que ese peso no recaiga sobre las pymes que ya bastante tienen con las cargas impositivas”.

Sucede que en algunos bancos si más del 25% del total del depósito corresponde a estos billetes, cobran una comisión, que varía entre el 1% y hasta el 5%, argumentando que implica mayores costos para ellos, desde el conteo hasta el traslado de los billetes. Incluso, hasta piden avisar antes de hacer un depósito grande, porque sino lo rechazan.

La legisladora indicó a Zonda Diario que “esta resolución de proyecto tiene que ser dirigido a alguna comisión, que puede ser la de presupuesto, para que dictamine en forma válida o no”

Sin embargo recordó que aún la mayoría de las comisiones no están conformadas y sólo lo está de la Presupuesto.

Laciar concluyó que esta situación se produce porque las empresas para alcanzar los montos de pagos y transferencias a proveedores y sueldos deben acumular gran cantidad de billetes de $100 y $200 y las más perjudicadas son las pymes.