Piden la detención de L-Gante

L-Gante recibió un pedido de detención por intento de homicidio, de acuerdo a la palabra de su abogado.

Los abogados Fernando Burlando y Juan Ignacio Baños, quienes representan a Christian Manzanelli, han solicitado la detención del cantante de Bar y Malianteo 420 debido al “peligro de fuga”.

Sin embargo, esta medida la desestimó el abogado Alejandro Cipolla, quien defiende a Elián Ángel Valenzuela, y la calificó como “ridícula”.

El abogado defensor del cantante apodado como L-Gante ha expresado recientemente.

“Entendemos que (el pedido de detención) no va prosperar en lo más mínimo. Es claramente ridículo. No hay ningún riesgo procesal que indique la detención y menos en esta causa, que no creo que prospere”.

Esta solicitud se realizó gracias a una denuncia efectuada hace algunas semanas, por el que fuera el representante de Yao Cabrera, con respecto a un enfrentamiento en la presentación de la pelea entre el youtuber y el Chino Maidana.

Los abogados destacan la necesidad de que L-Gante sea detenido para “asegurar su comparecencia al proceso y evitar los peligros procesales”.

Al tiempo que enumararon el “peligro de fuga de Valenzuela”, quien presuntamente cuenta “con los medios económicos y de logística para abandonar el país “.

Pruebas contra L-Gante

Los letrados presentaron como pruebas unas imágenes tomadas por testigos del enfrentamiento entre el ex representante de Yao Cabrera y L-Gante.

Según la denuncia Valenzuela rompió una copa e intentó apuñalarlo después de haberle consultado sobre la posibilidad de una colaboración con una de las artistas del representante.

Por su parte Cipolla dijo que en no prosperará el pedido ni la causa por “homicidio en grado de tentativa”, por la que es imputado L-Gante.