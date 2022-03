Piden condenar por homicidio a una doctora que realizó un aborto

Respecto al consentimiento firmado el abogado indicó “se lo hacen firmar obligadamente después de la interrupción del embarazo, no antes. Un médico dijo que cuando él le hace legrado no estaba el consentimiento firmado todavía. Antes de que el médico hablara, la víctima dijo que la imputada fue buscarla y la obligó a firmar el papel“.

Hace dos semanas se imputó a un técnico administrativo y un ginecólogo por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. “Yo voy a pedir la condena de la médica por homicidio, no por aborto”, manifestó Ríos en diálogo con Radio CNN Salta.

¿Que dijo la médica?

En septiembre del año pasado,en un noticiero emitido por VideoTar, la médica Miranda Ruíz se dirigió a los tartagalenses para explicarles lo ocurrido y desenmascarar las mentiras que legisladores y algunos medios de comunicación difundieron. “No hay argumentos jurídicos ni médicos para sustentar las acusaciones que se me han hecho”, dijo la profesional mirando a la cámara, para luego precisar que la interrupción del embarazo se realizó el día 24 de agosto y desde ese mismo momento comenzaron las mentiras.

“Me da mucha pena que yo como médica, que mi paciente y los familiares de mi paciente hayan sido objeto de un uso político atroz de parte de un sector político de la sociedad en donde está la concejala Subelza y la legisladora [Cristina] Fiore que han mentido y expuesto a la paciente”, resaltó.

“El acta de imputación que yo tengo y habilitó que se me ponga presa dice que obligué a la paciente a interrumpir el embarazo. El proceso de interrupción del embarazo se hace con pastillas –misoprostrol– que se ponen por debajo de la lengua por media hora y después se traga. La cantidad de pastillas depende de la edad gestacional. Explíquenme cómo hago para obligar a una paciente a interrumpir el embarazo. ¿Le meto los dedos media hora y después le pido que los trague? Y esos que dicen que voy a quirófano, les digo que no soy cirujana. Soy especialista en medicina interna y estoy haciendo mi segunda especialidad en medicina familiar. Puedo indicar medicación, pero no hago procedimientos quirúrgicos”, destacó.