Piden colaboración a los vecinos para prevenir casos de chagas. Es importante la vigilancia de cada poblador y la denuncia al programa en caso de encontrar una vinchuca dentro de su casa. Enterate qué hacer en esta nota.

Desde el Programa de Control de Vectores del Hospital Rawson piden a los vecinos, especialmente del Gran San Juan, que colaboren en la prevención del Chagas.

El doctor Sergio Melli, del Programa Provincial Control de Vectores, contó detalles del método de trabajo. “Con respecto a la vinchuca, trabajamos todo el año en su control, lamentablemente el fenómeno en la provincia se urbanizó y tenemos este insecto invadiendo o criándose en las casas del gran San Juan, muchas veces asociado a la presencia de palomas”.

En ese sentido, es importante la vigilancia que cada poblador hace de su vivienda y la denuncia al programa en caso de encontrar una vinchuca dentro de su casa.

Para ello – sigue Melli-, tiene que atrapar el insecto ponerlo en un recipiente y llevarlo a la sede del programa en el predio del Hospital Rawson, que funciona en el edificio de la ex morgue ingresando por calle Santa Fe. Allí se le dan las recomendaciones del caso y se concerta una visita a su domicilio.

Qué pasa en la periferia

Con respecto a los departamentos periféricos, el Programa tiene un plan anual de trabajo que habitualmente inicia entre febrero y marzo, y consiste en trabajar enviando mes a mes, hasta diciembre una comisión de técnicos del programa a realizar tareas de desintectacion sistemática en las localidades programadas de cada departamento.

“El año pasado trabajando con esta modalidad pudimos cubrir casi todo el departamento de 25 de Mayo, un área extensa de Jachal, parte de Iglesia y gran parte de Valle Fértil. Este año pensamos incorporar con este sistema el departamento de San Martín”, agrega Melli.

Más operativos

Además, – destaca Melli -, desde este mes, se programan operativos de extracción de sangre para diagnóstico de Chagas, en los departamentos donde estuvimos trabajando, y se hace hincapié en los niños, para que una vez detectados puedan ser tratados, ya que en ellos las posibilidades de éxito de tratamiento son muy altas.

Sergio Melli, Control de Vectores

“Trabajamos todo el año en el control de la vinchuca, lamentablemente el fenómeno en la provincia se urbanizó y tenemos este insecto invadiendo o criándose en las casas del gran San Juan”.

CÓMO SE TRABAJA CONTRA EL DENGUE

Hasta acá, y desde junio de 2020, no se han registrado casos confirmados de Dengue en la provincia, ni autóctonos ni importados.

Según Melli, recibimos mensualmente dos o tres avisos de casos sospechosos, allí intervenimos registrando el domicilio del enfermo en busca del vector y sus criaderos y nos extendemos a las casas vecinas, si es necesario se realiza bloqueo aplicando insecticida.

“Cómo no hay circulación del virus del Dengue en este momento en San Juan, no siempre se elige esa opción, la cual está reservada a la situación de aparición de casos confirmados, es decir con circulación de virus”, explicó.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Desde el Programa de Control de Vectores brindaron una serie de recomendaciones a la población para prevenir el dengue y otras enfermedades relacionadas a las picaduras de mosquitos.

No acumular agua dentro del domicilio no en su periferia inmediata, es decir el patio, en caso de juntar agua en grandes recipientes por necesidad, que estos tengan tapa.

Cambiar agua de floreros a diario, cepillando los mismos entre cambios, igual para el agua de las mascotas.

No tener dentro de la casa plantas con raíces sumergidas en agua, las plantas ponerlas en macetas con tierra.

Tratar de poner tela mosquitera en las ventanas, usar repelentes, entre otras.

Respecto al Aedes aegyptis transmisor del dengue entre otras enfermedades, en septiembre de 2021 se armó la red de sensores de ovipostura para vigilar la actividad del mosquito, estas se colocan en varios puntos del gran San Juan y se leen semanalmente hasta junio de este año, con eso se sigue el patrón de actividad de modo tal de descubrir donde aparecen los mosquitos.