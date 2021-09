Piden campañas de prevención contra el cáncer de mamas

Un grupo de mujeres que padece la enfermedad, busca impulsar las campañas para realizar controles mamográficos que se llevaban adelante años anteriores a la pandemia en varios centros de salud.

Un grupo de mujeres de la provincia que padecen cáncer de mamas busca impulsar las campañas contra esta enfermedad que llevaba adelante principalmente el hospital Marcial Quiroga años anteriores a la pandemia para realizar controles mamográficos. El 19 de octubre es el día de la prevención del cáncer de mamas, en esta nueva normalidad postcovid.

El grupo se junta periódicamente frente al lago del Parque de Mayo para apoyarse y llevar mejor la enfermedad.

Según explica Marcela Díaz, miembro del grupo, “se solicita que se realice con los debidos recaudos que se implementan por protocolo en los centros de diagnóstico y tratamiento, como son los turnos más espaciados durante la tarde, con menor concurrencia en las salas de espera, manteniendo la debida distancia y con los correspondientes elementos de protección personal (tapabocas, máscara facial, alcohol en gel para las manos)”.

“Esta actividad diagnosticó muchísimas mujeres que no sabían que estaban cursando la enfermedad, facilitó la obtención de turnos de mujeres de departamento alejados y de escasos recursos. Además que enviaban videos educativos e informativos sobre el tema”, indica Díaz.

“La pandemia se prolonga, pero el chequeo anual no puede esperar más, por lo que pedimos a las pacientes mayores de 35 años que no dejen de hacerse los estudios de control por la situación actual, ya que es una herramienta sumamente importante para poder detectar la enfermedad de manera precoz, y así mejorar el pronóstico y la recuperación”, agrega la mujer.

Menos controles, más riesgo

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la realización de mamografías decayó cerca del 65%, y como consecuencia de ello, es posible que se diagnostiquen en una etapa algo más tardía de lo habitual, con probabilidad de necesitar tratamientos tal vez más agresivos y con disminución de oportunidades de curación.

“En la Argentina, cada año se diagnostican 18 mil casos nuevos, es el cáncer con mayor incidencia en el sexo femenino y fallecen seis mil mujeres como consecuencia de esta enfermedad, pero de este dato nadie emite partes diarios”, informa el grupo.

Qué pasa en San Juan

Según indican desde el grupo, en la actualidad, en San Juan, solicitar un turno para mamografía es muy dificultoso porque el sistema de 0-800 del Hospital Marcial Quiroga y Hospital Rawson no contestan.

“El nuevo WhatsApp que ofrecieron durante la pandemia para mamografía y ecomamaria casi nunca lo atienden, para sacar un turno personalmente en la secretaria, debes esperar durante largo periodo de tiempo en carpas fuera del hospital para que la seguridad te permita ingresar. La situación se agrava en época invernal con temperaturas muy bajas y en algunos centros de salud que el personal que atendía en los mamógrafos fueron trasladados a atender pacientes con COVID y no recepcionan turnos”, explica Díaz.

“Si ya liberaron las reuniones en los salones de evento, la posibilidad de elecciones, también que vuelvan todas las campañas de prevención de cáncer de mamas”.