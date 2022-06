Piden a Nación que cambie el método de control de precios

Desde las provincias elevarán un informe al Consejo Federal del Consumo denunciando que las grandes empresas manipulan y fijan el precio de mercado perjudicando a los productores y consumidores finales.

Escribe: Omar Andrada

Cada vez que hay un incremento salarial suelen producirse aumento en los precios. Y ese es uno de los temores que existe en las esferas gubernamentales de la provincia cuando a fin de mes se concrete el pago de los sueldos de junio, que ya vendrán con el 40% anunciado, más el pago del aguinaldo.

Habrá mucho circulante de dinero en la calle por eso habrán controles más rigurosos de los precios por parte de la Dirección de Defensa al Consumidor.

Desde el ente aseguran que junto a la secretaría de Industria y Comercio se han reunido con las distintas cámaras que han expresado su intención de no incrementar los precios porque lo que realmente les interesa es vender más.

Daniel Pérez, subdirector señaló que el único incremento que hubo fue en los alimentos dentro del programa Precios Cuidados, que ya estaba pactado desde su lanzamiento, que fue del 2,1% en junio, “lo hemos controlado, verificado y se está cumpliendo”, dijo al recordar que estan acordados con las cadenas nacionales con asiento en la provincia. “Con Cortes Cuidados de la carne también se estipuló para este mes un incremento, dependiendo de los 7 cortes, un incremento que va del 2% al 5%”.

En los departamentos también realizan los controles y este jueves estuvo un cuerpo de inspectores en Calingasta y se sorprendieron porque encontraron los mismos valores que en la ciudad Capital, a pesar de que siempre los precios son un poco más altos por los costos de traslado y transporte.

Solicitud a la Nación

Daniel Pérez también es vicepresidente primero del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC),

y en ese sentido expresó que uno de los métodos para contener un poco la inflación es realizar los controles no en las góndolas sino en el proceso evolutivo del precio y la rentabilidad de los costos, o sea desde el momento que el producto sale del productor hasta llegar al consumidor final. “Acá los más perjudicados son el productor y el consumidor final porque en el medio intervienen factores y terceros que son los que manipulan y terminan fijando el precio de mercado”.

Anticipó que elevarán un informe con pruebas y denunciarán que esto está ocurriendo y a fin de mes se reunirán en la asamblea número 100 de COFEDEC, que será en Rosario, donde habrá una respuesta a ese pedido. “Ya se ha notificado al nuevo secretario de Comercio Interior para charlar estos temas”, afirmó.

“Los controles no se deben realizar en las góndolas, sino en el proceso evolutivo del precio y rentabilidad”.

Agregó que cuentan con informes de provincias productoras de que el productor no está ganando lo que debería ganar y el consumidor está pagando un precio muy por arriba de lo que el producto debe costar.

Afirmó que “muchas veces son las cadenas nacionales las que intervienen con un montón de datos que influyen en los precios.”

Explicó que se fijan acuerdos pensando en Capital Federal y es difícil que las provincias que no son productoras de alimentos cumplan.

Ejemplificó que se cierra con una empresa grande en Precios Cuidados el aceite y la misma saca después una marca B o C y no cumple con la A que es por la que firmó.

Tienen la convicción de que debe cambiarse la metodología y explicitó: “cómo en SJ podemos cerrar acuerdos de precios con cadenas provinciales, como el caso de frutas y verduras, con chacinados y en lo poco que podemos hacer intervenimos con los controles. Esa es la intervención que pedimos que se haga desde Nación”. aseveró.