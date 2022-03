Piden a empresarios hacer marcha atrás con subas injustificadas. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, amenazó a las empresas con aplicar la Ley de Abastecimiento, al tiempo que anticipó que las va a obligar a bajar los precios en caso de que no puedan justificar incrementos.



“Ser duros es usar la persuasión y las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, que es la Ley de Abastecimiento, la Ley de Defensa a la Competencia y otros mecanismos para cuidar a los consumidores. En la pandemia, en el peor momento, las hemos usado y dieron un resultado importante en la primera etapa”, afirmó Kulfas.

El funcionario agregó que el gobierno exigirá a los empresarios que “retrotraigan los precios que no tienen justificación”.

“Vamos a aplicar este fideicomiso que es una manera de compensar esa suba de costos. Ahí vamos a organizar la cadena y otros sectores donde vemos un desajuste importante. Si vemos que hay subas injustificadas y a pesar de las medidas tomadas no hay un reajuste de este esquema, tomaremos medidas drásticas”, amenazó el ministro de Desarrollo Productivo en declaraciones radiales.

“Hay sectores en donde las subas de los precios reflejan los aumentos que se produjeron en los commodities. A ese sector le estamos ofreciendo una respuesta concreta. No vamos a permitir que ese aumento del precio del trigo se traslade a las góndolas. ¿De qué manera? Con el fideicomiso que fue anunciado el viernes pasado”, añadió.

“El primer objetivo es estabilizar esta situación que está agudizada por la suba de los costos de las materias primas. En las últimas semanas vimos remarcaciones que nos parecen injustificadas e inaceptables y queremos discutirlas con la cadena para frenarlas en lo inmediato”, indicó el ministro de Desarrollo Productivo.

El funcionario anticipó que esta semana el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunciará mas medidas comprendidas en la “Guerra contra la Inflación” que anunció el presidente Alberto Fernández.