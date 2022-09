Picante editorial de Viviana Canosa tras el escándalo en A24

La periodista explicó su renuncia a A24, lanzó misiles para los directivos de la emisora y contó cómo supo que sus días en el canal “estaban contados”. Mirá el video.

Viviana Canosa rompió el silencio después de su polémica salida del Grupo América. La periodista realizó un vivo en Instagram, aseguró que fue censurada y que “en América, con Sergio Massa, no de jode”.

Sentada frente a una cámara de celular, con más de 35 mil seguidores presentes, Viviana Canosa realizó un explosivo editorial donde no se guardó nada. “A un mes de la censura que vivimos con todo mi equipo. Quiero agradecerles a todos por el aguante que han hecho. No paro de recibir mensajes de apoyo, nos encanta. Sentimos un amor impresionante. Gracias por tanto amor y por tantas caricias al alma”.

Y continuó: “Le quiero agradecer a mi rebaño de pelotudos tan maltratado por este Gobierno. Gracias a todos los medios, a los periodistas que salieron a manifestarse en contra de la censura. Aguante la libertad de expresión. No a la censura previa. Gracias a todos mis compañeros de A24. A todos. Los que estaban en el piso, en el control, desde la gente de seguridad que nos esperaba que ingresáramos, a los que limpiaban, a todos ustedes. Obviamente que me llamaron de todos los medios para que contara lo que pasó, no quisimos hacerlo. Yo no estaba preparada, estaba en shock”, manifestó.

Sobre su salida, dijo: “Me da muchísima bronca todo lo que pasó porque soy periodista, necesito mi micrófono para contarles todo lo que pasa en la República Argentina. No soporté que quisieran ponerme una mordaza. Quiero que sepan que no tomo mis decisiones por calentura, siempre pienso mucho lo que voy a hacer. Ya habíamos tenido otros episodios en el canal, pero todos se dialogaron y yo al final pude hacer y decir lo que quería. Pero esta vez fue imposible. En América con Sergio Massa no se jode. Fue censura”, sentenció.

“Ellos piensan que si no muestran lo que pasa no sucede. Absurdo ¿Se acuerdan de (Gustavo) Béliz y la regularización de las redes sociales? Detestan la verdad. A este Gobierno les molesta la verdad, les molestan los periodistas que dicen lo que piensan. Los que son capaces de perder su trabajo para no perder la libertad de expresión. Les quiero decir que esto para mi no es fácil, yo mantengo mi casa y a mi familia. Vivo de mi trabajo y este mes no lo voy a cobrar porque me fui”, aclaró.

Por qué renunció Viviana Canosa a A24

“Yo estaba siendo une éxito y nadie se baja dele éxito. Yo no podía hacer otra cosa, mi renuncia sirvió para exponer que había censura. No me fui porque tenía otro trabajo, ni tengo otro trabajo hoy, pero estoy feliz de la decisión que tomé. Cómo hago para pedirle a los políticos que sean honestos si no estoy a la altura de las circunstancias”, remarcó Canosa.

Luego, sin pelos en la lengua, acompañada de su abogado y otros excompañeros de Viviana con Vos que se encontraban en el detrás de escena, detalló: “Desde que asumió Massa como superministro y vi en las primeras filas a las autoridades del canal supe que mis días eran contados. Pero no pensé que su primera pedida iba a ser censurarme. Está claro que prefirieron a Massa y no a mí. En América era fácil criticar a Alberto y a la vicepresidenta, pero no a Sergio Massa ni a (Malena) Galmarini. No fue la primera vez que me quisieron bajar un invitado, pero esta vez no pude dialogar. Me parecía raro que cuando un invitado hablaba de Massa no aparecía en los graphs. Todo este despelote fue por un video que duraba 38 segundos donde le decían ladrón, ese material lo pusieron todos los medios”, señaló.

Sobre la decisión que tomó el canal de no publicar “escraches”, dijo: “Ahora quiero hablar de la decisión de América de no pasar escraches. El día anterior del mismo canal nos les pareció mal que los muchachos de Espinoza escracharan a Bullrich, eso no les pareció agresivo. Esa semana habíamos mostrado la reacción de la gente con diferentes políticos. Nosotros en el programa te mostrábamos la realidad, para eso estamos”. Y sentenció: “Pero lo de Massa en América no se podía pasar. Para los poderosos, la billetera mata la libertad, para mí no”.

“A las 8.25 de ese viernes me informaron que no podía poner ese material y les pregunte por qué, me dijeron porque no. Por Massa cambió la editorial del canal. Cuando a la tarde pasé el material y también me habían bajado unas tantas cosas de Massa, estaba claro que no tenía más libertad. Al super ministro no ese lo podía molestar. A ellos les gusta la censura, pero más la autocensura, así no tienen que mancharse las manos. Conmigo no pudieron, es hermoso ser y sentirse libre. Lo primeo que pedí cuando firme contrato fue libertad, cuando la perdí me fui. No pensé en plata cuando me fui, pensé en no defraudarlo a todos ustedes”, explicó.

“Ellos pensaban que no hablaba en serio cuando me dijeron que si no me dejaban poner el informe me iba, entonces me fui. Como si esto fuera poco, el lunes me desayune con otra noticia. Diez minutos con la introducción del programa solo mi silla, lo sentí como violencia psicológica. No solo conmigo, sino con la audiencia”, acotó.

“Ellos quieren manejar lo que pensamos y lo que decimos. Quieren un discurso único, piensan que no mostrando lo que pasa, no sucede. Les jode mucho la libertad y le tienen pánico a la libertad de expresión. Armaron un relato y no pueden soportar que vengamos a tirarlo. Hay que poner luz, como a las ratas, para que salgan a correr”, indicó.

Fuente: Exitoína

#Viviana Canosa, #A24, #escándalo