Picante crítica de Úrsula Vargues al video de campaña de Carolina Losada

La ex panelista cruzó en redes sociales por un mensaje que la precandidata a senadora por Santa Fe grabó a sus seguidores: “No tengo propuestas, pero tengo tetas”.

A sólo cinco días de la celebración de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) los precandidatos utilizan todos los medios a su alcance para captar más votos.

La periodista y actual precandidata a senadora por Santa Fe, Carolina Losada protagonizó una insólita polémica con la ex panelista de TV Úrsula Vargues, quien la parodió en las redes sociales tras un video suyo pidiéndole a los votantes enojados que participen de los comicios para dejar atrás al kirchnerismo.

“Hola grupo, sé que muchos de ustedes están muy calientes y que incluso algunos piensan en no ir a votar el domingo, yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar, así que la única manera de dejarlos atrás es ir y votar”, pide Losada en un video.

Vargues salió al cruce primero compartiéndolo en su cuenta de Twitter y preguntándole a Losada cuáles eran sus propuestas. Pero después subió la apuesta con una parodia de ese mensaje.

Y… Cuales son tus propuestas políticas? pic.twitter.com/IMQfD1Zxwz — Ursula Vargues (@ursuvargues) September 7, 2021

“Hola, estamos todos re calientes, contra el kirchnerismo, contra algo, contra lo que tenga que ser, contra… me prometieron un sueldazo, así que vótenme. No tengo propuestas, pero tengo tetas y las puedo mostrar”, dijo con ironía Vargues en su video.

Losada dijo que no iba a participar de ningún cruce con Vargues y que su “objetivo es político: ganar la banca”.

“Los que quedan en el camino que ladren de atrás, no me importa. Lo más importante es que el riesgo grande que tiene la interna de Santa Fe es que la banca de (Federico) Angelini está en riesgo de pasar al kirchnerismo”, sentenció Losada.

La periodista se refiere a la banca del actual vicepresidente del PRO, Federico Angelici, quien es diputado nacional y ahora precandidato a senador. Días atrás, Losada cuestionó al ex presidente Mauricio Macri por su apoyo a Angelini.

“Los aliados de Cristina ya avisaron que van a ir por esa banca”, alertó Losada en referencia al lugar que quedaría vacante en la Cámara baja si Angelini finalmente logra quedarse con un lugar en el Senado.

Respecto a la polémica, Losada concluyó: “La respuesta de Úrsula es de ella, no me voy a poner a parodiar con Úrsula, no me enfrento”.