Antes de hablar de pestañas postizas debemos saber su significado, se trata de un tipo de pestañas que se aplica sobre el párpado en pequeños grupos de pelitos, normalmente de entre 5 y 10, los cuales van dispuestos sobre un nudo o pequeña bolita que será la que se deba poner sobre la línea de crecimiento de las pestañas.

Por Charlys Ramos

Peinador Estilista & Maquillador

Matrícula 292 charlys.ramos

PESTAÑAS POSTIZAS ENTERAS

Son las que siempre has visto, unas pestañas completas que abarcan todo el ojo desde cerca del lagrimal hasta el extremo exterior. Tienen una tira de plástico, llamada banda, a la que están sujetos los pelitos que se encargan de formar la pestaña.

¿CÓMO QUITO EL PEGAMENTO SOBRANTE DE LAS PESTAÑAS?

Uno de los métodos es quitar el pegamento con aceite:

Mojar una bola de algodón con aceite de tu elección.

Mantén presionada la bola de algodón sobre la banda de las pestañas postizas por unos minutos.

Tira de las pestañas desde la esquina exterior del ojo.

Usar una nueva bola de algodón para quitar los residuos del pegamento

TIEMPO QUE SE PUEDEN

USAR LAS PESTAÑAS POSTIZAS

Las pestañas postizas tienen una duración de unos 15 días aproximadamente y tendrás que quitarlas cada noche y volverlas a poner cada mañana.

Además es difícil garantizar que se mantengan bien colocadas durante todo el día. Otro inconveniente es que tendrás que maquillarte primero antes de colocarlas

¿QUÉ TIPO DE PESTAÑAS

SON MEJORES?

Lo más importante es utiliza pestañas no demasiado densas, para dar un poco de ligereza a la mirada. De otra manera recargar el maquillaje de ojos. Prueba a utilizar un modelo de pestaña que mezcle pelos largos y pelos cortos, para un efecto más natural.

¿CÓMO LAS COLOCO?

Para colocarlas procedemos de la siguiente manera: Mide las pestañas: coloca los postizos sobre tus pestañas naturales para comprobar cómo se ajustan de tamaño y si es necesario recortarlas. Tener en cuenta que las pestañas más cortas van en la zona del lacrimal y que las más largas han de coincidir con el final del ojo.

Uno de los temas más actuales a lo que de belleza se trata en la mirada de la mujer son las extenciones de pestañas.

Las extensiones de pestañas aguantan lo que aguanta el ciclo de tus pestañas naturales. Recordar que estas están pegadas a tus pestañas naturales y si tiras de ellas al final puedes acabar rompiendo las tuyas. Solo preocúpate de lucir una mirada penetrante y deja que las pestañas brillen por sí mismas

¿CÓMO FUNCIONAN LAS PESTAÑAS PELO A PELO?

Cuando se dice pestañas pelo a pelo, se refiere a la técnica que se emplea para ponerlas, que es poner las extensiones en cada pestaña, una a una y no una tira completa que se pega a la piel, logrando un efecto más natural

CUIDADOS DE LAS PESTAÑAS

Tema muy importante el cómo proceder con el lavado y cuidado de pestañas: Deben lavarse siempre con cepillitos y de arriba a abajo, frotando la pestaña sin miedo, pero no tirando de ella pues podemos perderlas.

A continuación, se aclaran con agua tibia utilizando algodones y desmaquillantes

Para tener en cuenta:

-No rascarte los ojos.

-No usar máscara a prueba de agua.

-No usar ningún tipo de crema, aceites

o removedor de maquillaje con base

grasosa.

-No exponerte a la presión de la ducha.

-No usar agua muy caliente.

-No rizarlas.

SU PRESENTACIÓN

Existen tres variedades principales de extensiones de pestañas en el mercado. Las más vendidas están hechas de fibra sintética, son económicas y brillantes. También las hay de seda y son más finas y flexibles que las anteriores y por último, hay extensiones de pelo de visón siberiano, las más naturales y más caras.

TÉCNICA BÁSICA PARA SU COLOCACIÓN (PELO POR PELO)

Si lo que buscas es dar mayor volumen a tus pestañas, esta es la técnica idónea, pues aporta volumen de una manera discreta. Se agregan de 2 a 4 pelitos en cada espacio entre pestaña y pestaña.