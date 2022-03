Pesimismo ante los controles de precios. La dirigente marcó que los controles de precios no van funcionar como ocurrió históricamente. Manifestó preocupación por el crecimiento de los costos en este mes.

La titular del Sindicato de Amas de Casa, en San Juan, Laura Vera manifestó su preocupación por el aumento de precios de la canasta de alimentos. “En los dos primeros meses del año hubo fuertes incrementos”, aseguró.

En ese sentido la dirigente marcó que “la gente con la misma plata puede comprar cada vez menos”, de hecho esta institución en el primer bimestre aseguró que la canasta de alimentos subió $4 mil.

En tanto que en lo que respecta a Marzo “los incrementos se han acentuado” donde también jugó un papel esencial la especulación.

A raíz de esto “nosotros hemos hecho varias denuncias a Defensa del Consumidor porque en góndola no se encontraban productos esenciales o había una imposiblidad de comprar algunos productos básicos como aceite o harina”. Esto llevó a que se tengan que labrar actas contra estos comercios que no cumplían con la normativa.

Por su parte consideró que “no van a funcionar los controles de precios y esto de retrotraer los precios al 10 de marzo termina siendo la nada misma”. Al reforzar sus conceptos recordó la fuerte suba de los alimentos en el primer bimestre. También manifestó que “estos controles tienen que verse de manera integral porque los impactos llegan a un sector muy chico como los hipermercados pero no llega los almacenes de barrio”. Es por esto que insistió en que “tiene que haber una fuerte intervención del Estado para que los precios sean justos, tanto para el que lo produce o para el que lo compra”.

Como alternativa para enfrentar la crisis la dirigente ve con buenos ojos la creación de una empresa estatal procesadora de alimentos o la creación del fideicomiso de frutas y verduras, que se planteó a nivel nacional. “La posibilidad del acceso a los alimentos tiene que ser vista como parte de los derechos de las personas, por esto tiene que estar garantizado”.

