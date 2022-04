Pesar en la universidad por la muerte de Eloy Camus. Fue un referente de los derechos humanos en la provincia y en la región. Un luchador por la memoria, la verdad y la justicia.

En la comunidad sanjuanina causa gran pesar el fallecimiento de Eloy Camus, producido este martes 12 de abril. Eloy fue un referente de los derechos humanos en la provincia y en la región.

Y en las redes sociales, por ejemplo, un alto número de militantes por los derechos humanos, personas de la ciencia, de la docencia, la no docencia y estudiantes de la UNSJ, expresaron su congoja ante la partida de este referente, quien supo lo que fue ser detenido y torturado por la dictadura cívico militar en Argentina.

Camus fue autor del libro “Historia de víctimas de terrorismo de Estado en San Juan – Argentina”, editado por la entonces EFU – UNSJ (Editorial Fundación Universidad), hoy, Editorial de la UNSJ.

Eloy Camus era nieto del ex gobernador sanjuanino Eloy Próspero Camus. También fue hermano de dos personalidades sanjuaninas, la ex jueza Margarita Camus y la actual jueza María Julia Camus. Su ex esposa es la actual vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Analía Ponce. En tanto que sus hijos, todos siguieron el ejemplo paterno y engrosan las filas justicialistas.

Fue un luchador por la memoria, la verdad y la justicia. Luchador de una lucha que se cristaliza en un permanente camino por recorrer.