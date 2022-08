Pernía festejó en el cierre

Con gran dominio, Leonel Pernía, con su Renault, venció en el sprint del TC2000 en San Nicolás.

Por Matías Russo

La jornada del sábado, en el primer día de acción de la octava fecha de la temporada del TC2000 en el “Autódromo San Nicolás Ciudad” tuvo de todo, sobre todo una combinación de juventud y experiencia.

Por un lado, la juventud fue la dominante en la clasificación, puesto que Ignacio Montenegro (Renault), el joven de apenas 17 años oriundo de Rada Tilly en la provincia de Chubut, logró su primera pole position en la categoría con una actuación brillante, superando al campeón de la categoría: Agustín Canapino (Chevrolet).

Asimismo, detrás del piloto arrecifeño, la juventud volvió a hacerse presente en el tercer lugar del virtual podio clasificatorio con la presencia de Jorge Barrio (Toyota).

Sin embargo, el cierre del sábado fue para la experiencia.

Es que la carrera sprint del TC2000, se desarrolló con la habitual inversión de grilla de la clasificación, entre los ocho primeros. Por lo tanto, para esta competencia Montenegro pasaba largar al octavo lugar y la posición de privilegio era para Leonel Pernía (Renault), compartiendo la primera fila con otro nombre importante: Facundo Ardusso (Honda).

De esta manera, y con los experimentados al comando, se puso en marcha el sprint a 12 vueltas en el final de la tarde en el trazado nicoleño, en una carrera que no tuvo muchas incidencias. Solo hubo para destacar el abandono de Canapino por un problema en la caja de velocidades de su Chevrolet Cruze y el tibio ataque en la última vuelta de Ardusso a Pernía.

Así, la caída de la bandera de cuadros dictaminó que el piloto oriundo de Tandil triunfó en la sesión de la jornada sabatina que más puntos entregaba, para no perder pisada en el campeonato y continuar en la pelea por el título.

“Me encontré con un auto bueno de arranque, me costó defenderme de Facu (Ardusso) pero lo pude sostener ahí. Y después de la vuelta 6 empezaron a afectarle los kilos al auto… Lo importante es haber ganado, sumamos fuerte hoy y estamos fuertes para el domingo, asi que estamos muy contentos”, expresó el “Tanito” tras haber triunfado en el sprint.

El santafesino Ardusso terminó segundo y Bernardo Llaver (Chevrolet) arribó tercero.

Hoy, con el poleman Montenegro partiendo desde la posición de privilegio se disputará la final, a partir de la hora 11:40, a 35 minutos más una vuelta.