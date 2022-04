Periodista contó que Benjamín Vicuña intentó seducirla. Una panelista de LAM recordó una episodio ocurrido en 2008 cuando trabajó en una telenovela junto al actor.

LAM volvió a estar en el centro de la escena mediática luego que una de sus panelistas revelara una picante información sobre uno de los galanes más importantes del mundo del espectáculo nacional.

Fue Estefanía Berardi, la nueva “angelita” que se sumó este año al panel, quien mandó al frente a Benjamín Vicuña al recordar una episodio ocurrido en 2008 cuando ella tenía tan solo 18 años.

Todo comenzó mientras hablaban del vínculo del actor con su actual novia Eli Sulichin y sobre la fama de seductor que siempre tuvo. Allí fue cuando Berardi interrumpió para revelar: “Yo grabé una novela con Vicuña, cuando tenía 18 años. Era Don Juan y su bella dama. Ahí pegué unos bolos”, comenzó expresando la periodista.

“¿Él te tiroteó?”, le preguntó sin vueltas Ángel de Brito. “Sí. Él hacía de mecánico. Él era recompinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo rebuena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Repesado. A mí no me interesaba”, reveló.

En ese momento, Maite Peñoñori replicó: “Que te quiera hablar no es sinónimo de ‘tirotear'”. Pero Estefi sumó más detalles: “Él estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie… Yo tenía un noviecito. Yo les contaba a las chicas con las que vivía, ‘este está con Pampita, que es una bomba’. Si yo accedía, estaba todo bien”, aseguró.