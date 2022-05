Periodismo y literatura en pandemia, de la mano de Francisco Lahti

El periodista de Zonda Diario realizó una presentación en el stand de SJ y respondió preguntas del público. Se refirió al rol de los profesionales esenciales desde el primer día de la pandemia y a la importancia de la literatura a la hora de contar mejor los acontecimientos.

Con un muy buen marco de público en el stand de San Juan de la 46 Feria Internacional del Libro, el periodista de Zonda Diario, Francisco Lahti, expuso sobre Periodismo y Literatura en tiempo de Pandemia. Fue presentado por la Directora de Bibliotecas Populares, Liliana Alaniz que hizo hincapié en las diferentes facetas profesionales de Lahti.

El periodista se refirió a la tarea profesional desde el inicio de la pandemia de covid 19 en marzo de 2020 e hizo un racconto hasta nuestros días de todos los obstáculos que tuvieron que sortear los profesionales de prensa. Destacó que el periodismo fue esencial desde el primer día pero no prioritario a la hora de recibir las vacunas.

Puso en relevancia el rol de la literatura al contar los acontecimientos vinculados al covid de una manera más amena para el lector. También señaló “la otra pandemia”, la de las noticias falsas y dio una serie de claves para chequearlas y evitar propagarlas.

A la vez, se refirió al cambio tecnológico y a las modificaciones en el trabajo periodística generadas por la pandemia y que influyeron en diferentes cambios en las redacciones.

“Tras dos décadas intentando encontrarse a sí mismos, los medios ahora se enfrentan a otros retos inmediatos que, sin duda, van a marcar el futuro próximo de la profesión, desde la implementación del teletrabajo a raíz de la pandemia, al desprestigio de la profesión, la batalla con las noticias falsas y los vídeos descontextualizados propagados a través de las redes sociales o la aparición de herramientas de manipulación de la imagen –como la técnica del ‘deepfake’– que hacen cada vez más difícil la labor de verificación de una información ya no por parte de los medios, sino de los propios consumidores”, destacó Lahti.

“Sin la literatura el periodismo no logra contar la realidad y solo los que mejor pueden narrar son los que terminan transmitiendo. Aquello que está hecho de cuatro o cinco w, las claves clásicas del periodismo anglosajón, va a perecer, lo que perdurará de algún modo en el estudio futuro de esto que está ocurriendo cuando sea historia será lo más literario”, agregó.

El público participó con preguntas y el cierre fue con un poema relacionado a la pandemia que logró emocionar a más de uno.

La actividad en el stand de SJ continuará con la presentación de más representantes de San Juan durante la jornada de hoy desde las 16 y hasta las 19 hs.