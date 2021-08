Perforistas locales están superados por la demanda

El presidente de la Cámara de Perforistas de San Juan contó que las empresas aportaron toda su ayuda al director de Hidráulica para colaborar en la solución de la crisis hídrica y comentó que arman un plan de perforaciones.

Escribe: Víctor García

El presidente de la Cámara de Perforistas de San Juan, Waldino Acosta Zapata remarcó que la actividad se ha visto superada en la demanda, en lo que tiene que ver con perforaciones hídricas. Explicó que han tenido reuniones con el director de Hidráulica Oscar Coria y aportarán expertiz para colaborar y enfrentar la crisis.

Acosta Zapata sostiene que “la demanda de los servicios es muy alta y desorganizada. Para hacer una obra tenés que planificarla -planos, proyectos, costos- y en el caso de las perforaciones como no se puede mirar hacia abajo se hacen estudios de geoeléctrica, geofísica para estudiar el terreno y la profundidad. Esas son cuestiones que se tienen que hacer”. Respecto a lo obrado desde la Cámara contó que “hemos asesorado al gobierno para que encuentre el camino para la planificación. Hemos acercado la potencia de las empresas que formamos la cámara y llevamos al director de Hidráulica, toda nuestra ayuda para colaborar en la solución de este problema”, haciendo alusión a los inconvenientes que produce la sequía sobre el sector productivo de la provincia.

La Cámara de Perforistas de San Juan está integrada por 12 empresas sanjuaninas que abarcan tanto las perforaciones mineras como hídricas. Debe detallarse que de acuerdo a las empresas es el sector que abordan o son de funcionamiento mixto.

De acuerdo a lo que explicó el dirigente “estamos trabajando para armar un plan para que la perforación no sea un hecho aislado y de esa forma que nosotros podamos brindarle unos 10 o 15 equipos de perforación para la provincia”. Debe marcarse que dentro el gobierno provincial está avanzando con perforaciones que ayuden a palear una de las peores crisis hídricas que sufre la provincia. De acuerdo a lo que manifestó Acosta Zapata, “las nevadas de los últimos días ayudarán a alimentar las napas, pero tenemos que saber que hay crisis hídrica, al menos para cinco años”.

El empresario contó que en los trabajos que han hecho en los últimos tiempos “notamos que ha bajado sustancialmente la carga de las napas de agua”.

Explicó que esto se ha detectado en la profundidad que tienen que perforar para encontrar agua o en perforaciones ya existentes cuando tienen que bajar la bomba de extracción de agua de 50 a 70 metros por ejemplo.

Respecto a cómo se abordó la problemática de la crisis y la necesidad de hacer perforaciones hídricas, el dirigente dijo que “se comenzó muy tarde y todo el mundo lo acepta de esa manera”. Ante esto remarcó que se tiene que seguir trabajando. Explica que “hoy hay desorden tanto en la demanda como en la oferta de servicios y nuestro objetivo desde la Cámara es ordenar la oferta”. Para ello tienen que determinar la cantidad de equipos y personal capacitado que tienen para operar en esta demanda de crisis. “Estamos superados, hoy no están ni las personas, ni los equipos para atender la demanda”, sentenció el dirigente

La demanda privada de perforaciones hídricas

La realidad es que no solo el Estado ha demandado el servicio de perforaciones sino que los privados también hacen previsiones para tratar de mantener un caudal de agua que permita seguir produciendo. “La demanda privada es altísima y hay que compatibilizar los intereses de los privados con los del gobierno”. De acuerdo a lo que explicó el dirigente, desde el departamento de Hidráulica se está evaluando hacer restricciones en los permisos de perforación privados y “darle prioridad a las del sector público, pero es un tema que tiene que resolver el gobierno y nosotros nos vamos a acomodar a lo que ellos resuelvan”.

CAPACITAR

Waldino Acosta remarcó que a raíz de un pedido del ministro de Minería Carlos Astudillo, surgió “la necesidad de capacitar perforistas en San Juan, hacer un centro de capacitación para que la provincia sea una cantera de perforistas”.

Explicó que la expertiz del perforista “es muy particular, es un trabajo duro pero muy bien remunerado. Sería muy bueno tenerlos capacitados para atender la demanda de la provincia y cuando no haga falta tener sanjuaninos que puedan trabajar en cualquier parte del mundo, porque la actividad de la perforación es global”.

LA EXPLORACIÓN MINERA EN SAN JUAN

La provincia en 2020 tuvo el mayor volumen de inversión en exploración minera del país. “San Juan es una isla en materia de inversiones”, señaló Acosta Zapata. Agregó que “hay empresas mineras que invierten en San Juan porque consideran que hay seguridad jurídica, estabilidad y licencia social consolidada”. En ese sentido analizó que “esto no es algo actual, el gobierno lo ha consolidado, pero es una política de estado y eso el mundo lo advierte”.

Sobre la cantidad de empresas que exploran en San Juan detalló que “están dadas la condiciones para que lo puedan hacer”.

En la actualidad son muchas las empresas de servicios de perforación que llegan a la provincia ante la demanda. En ese sentido remarcó que se tiene que trabajar en el crecimiento de los empresarios locales y para “ello se tiene que trabajar con la Cámara Minera, que nos brindan su apoyo, el gobierno y la Cámara de Perforistas”.

Acerca de la demanda de servicios sanjuaninos afirmó que “el compre local tiene sentido para nosotros porque San Juan es el 100% de la demanda. En cambio para una empresa extranjera si le conviene más ir con sus equipos a Sudáfrica o Perú lo hacen por una cuestión de negocios”. Al profundizar sobre el tema afirmó que “a nosotros esto último no nos interesa porque no tenemos la escala para hacerlo, ni nos interesa. Por esto vamos a quedarnos acá para brindar servicios a los sanjuaninos”.

El dirigente explicó que “en materia de exploración en San Juan tenemos explorado alrededor del 5% de la potencia minera. Lo que conocemos es muy poco y tenemos toda una vida para andar y explorar”.

Es por esto que “si San Juan quiere considerarse una provincia minera, tiene que comenzar a formar empresas privadas para que sean sustentables con los servicios”. En ese sentido manifestó que tanto las autoridades provinciales como el Secretario de Minería Alberto Hensel, “tienen muy arraigados estos conceptos de la minería con servicios locales”.