“Perdón hija por ponerte en manos de esta basura”: el dolor de la mamá de Julieta Viñales

“Perdón hija por ponerte en manos de esta basura”, dijo la mamá de la joven sanjuanina que murió tras complicaciones luego de una operación de amígdalas. En las redes sociales, Cyntia Aboal, mamá de Julieta Viñales, la chica que murió tras una operación de las amígdalas, publicó un doloroso mensaje recordando dos años de una foto que se tomó su hija ante de sus últimos días. El próximo 3 de marzo se cumplen dos años de la muerte de Julieta y su familia sigue esperando justicia. Desde hace dos años que la madre de Julieta Viñales organiza diferentes pedidos de justicia en redes sociales. Es que afirma que el cirujano Maximiliano Babsía operó mal a Julieta y que por eso la chica terminó falleciendo tras varios días de lucha. “Perdón hija por ponerte en manos de esta basura”: el mensaje de la mama de Julieta

“Hoy, hace exactamente 2 años, te sacabas esta foto antes de comenzar este infierno

Hoy, hace exactamente 2 años, la vida ya no es la misma sin vos….

Hace 2 años la vida nos sacudió y nos golpeó de la peor manera….

Cuántas cosas hubiese cambiado si sabía que esto iba a suceder, como no darme cuenta antes que te dejé en manos de un asesino. Si, un asesino, porque él supo muy bien lo que había sucedido en la cirugía y por no querer asumir su error y confiarse en que nada iba a pasar se llevó tu vida Luli….

Perdón hija por ponerte en manos de esta basura que no le importó absolutamente nada tu vida.

Cómo un “profesional” no se va a alarmar ante una hemorragia masiva como las que tuviste, en tu constante reclamo de dolor.

Cómo no prevenir semejante desastre que hizo aquella mañana del 10 de febrero del 2020 donde tuvo que llamar a otro colega en medio de la cirugía porque no podia parar tu hemorragia? ¿Como no nos informó? Porque tuvimos que enterarnos en la declaración de este colega lo que había sucedido? No tengo dudas que lo llamaron a declarar porque vos hiciste todo lo posible para que la verdad salga a la luz.

Hace 2 años la vida se detuvo por completo y aunque de a poco quiero ponerme de pie estas fechas me hunden hasta lo más profundo. Todavía puedo recordar cada instante de todo lo sucedido…

Nadie puede “vivir” con la ausencia de un hijo, solo se aprende a “subsistir” y sobrellevar este dolor eterno.

Te amo princesa”