Perdió a su hijo en un accidente y transformó su dolor en lucha

El pasado 13 de febrero del 2015, un móvil de la policía comunal de Rawson, se llevó por delante a Guillermo Chirino y a su hijo Lautaro, quien con 12 años perdió la vida. Ese día marcó a fuego a Guillermo y a su familia, no sólo por la tragedia, sino porque ese fue el motivo de la nueva labor solidaria de Guillermo que es acompañar a las “Familias del Dolor y la Esperanza”. Se trata del grupo que se fundó para pedir justicia por los muertos en siniestros viales y para brindarle ayuda y contención a los sanjuaninos que pasan por estos malos momentos. En este Día del Padre, Guillermo brinda sus consejos y abre su corazón a los padres y familiares de las víctimas de siniestros viales.

Chirino y su familia empezaron a juntarse con tres familias en la parroquia de la Virgen de Fátima en Rawson. Iban a “preguntarle a Dios por que hizo lo que hizo, porque con Dios es con el primero que te enojas”, asegura. Esas juntadas se transformaron en la lucha por las leyes para que los casos no queden impunes. Primero empezaron como una contención espiritual, pero notaron las injusticias del sistema y comenzaron a ayudarse en materia de asesoría legal. Mientras tato fueron conociendo a más familias que estaban en esa situación. Eso llevó a que se conforme el grupo Familias del dolor.

Chirino afirma que “el primer día del padre es el peor, estas devastado. Es feo decirlo así, pero estás tan mal que te querés irte con tu hijo, hay muchos que caen en una terrible depresión y hasta piensan en suicidio. Yo le digo a los papás que van a pasar este primer día sin un hijo que levanten la mirada miren a los que están al lado. Por ellos, por sus otros hijos y por su familia, tienen que seguir adelante”.

Chirino admite que la muerte de un hijo en estas condiciones, es una herida queda en toda la familia para siempre y por ello, reconoce que hay muchos que necesitan ayuda, contención y apoyo psicológico. Eso fue lo que lo impulsó a seguir luchando por las demás familias. “Sé que mi hijo no querría verme así y por eso transformamos ese dolor en trabajo y en lucha para hacer cambios en este mundo y dejarlo un poco mejor hasta el día que nos volvamos a reencontrar”, reflexiona el padre de Lautaro que sigue adelante por su familia.

Actualmente con el grupo de Familias del Dolor, ayuda a muchos sanjuaninos que pasan por estos momentos y se contienen. Hacen reuniones en las casas donde lloran, cuentan sus experiencias y anécdotas. Así, hay días donde ríen y pasan un momento ameno y, de a poco, van sanando o mejorando su situación ante tan devastadora pérdida. “Hablamos el mismo idioma el del dolor de haber perdido a un hijo, a un papá, a una pareja o a un hermano. Empezamos con esto cuando me pasó a mí, estaba solo, tenía a familia, pero mi familia no tenía la contención que ahora da el grupo y ayuda mucho. Al principio, cuando uno está devastado, viene bien el apoyo y las palabras de los demás, más si son personas que también perdieron a un hijo. No se hace olvidar lo que paso, pero es una contención”, explica.

Por ello, durante estos días, Familias del dolor ha estado trabajando con esas familias que van a pasar el primer día del padre sin sus familiares.

La reflexión y un legado

Familias del dolor empezó colocando un modesto cartel en donde murió Lautaro, hijo de Guillermo. Hoy ya son más de 35 carteles que han colocado para recordarle a los conductores que en ese lugar murió alguien. Además, la iniciativa que han tomado hace poco es la de colocar naranjos junto a los carteles. “La idea, es que quede algo además del dolor por la muerte, siempre tratamos de transformar el dolor en amor y por eso pugnemos naranjos para que la gente se pueda sentar a disfrutar a de la sombra, comer una fruta y reflexionar sobre lo que pasó”.