Pep Guardiola: “Los mejores del mundo son Chelsea y River”

El director técnico de los Ciudadanos elogió el momento de los Blues y el Millonario.

Manchester City atraviesa un presente inmejorable, al desfilar de manera triunfal en la Premier League y clasificar a los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, Pep Guardiola prefiere mantener los pies sobre la tierra y sorprendió en conferencia de prensa al manifestar quiénes son los dos mejores equipos del planeta.

“No somos el mejor equipo del mundo. El mejor equipo es el Chelsea, que ganó la Champions League, o River Plate, que ganó en Sudamérica”, disparó sintapujos el estratega español. Vale aclarar que el Millonario, pese a su gran nivel en Argentina (se quedó con la Supercopa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones), no conquistó la última edición de la Copa Libertadores (el vencedor fue nuevamente Palmeiras de Brasil).

Si bien Pep pareció querer apuntar su concepto a los dos campeones continentales para resumir el debate sobre “el mejor del mundo”, no es la primera vez que valora al club que comanda Marcelo Gallardo. Hace algunas semanas, expresó. “Sé que River Plate ganó la liga de Argentina. Felicitaciones a River Plate y a Marcelo Gallardo también por otro título”, soltó.

Los Ciudadanos, tras la victoria de ayer por 2-0 ante Brentford (goles de Riyad Mahrez y Kevin De Bruyne), lideran el torneo local con 60 unidades, 12 más que Liverpool, su más inmediato perseguidor. Además acumula una racha de imbatibilidad de 14 presentaciones en el certamen inglés.

El otro gran objetivo de la entidad inglesa es la esquiva Orejona (la temporada cayó en la final ante los Blues). El martes 15 de febrero abrirán su llave de octavos de final en Portugal, enfrentando a Sporting Lisboa. Todo se definirá el miércoles 9 de marzo, en el Etihad Stadium.

No obstante, luego declaró: “Este tipo de cosas sobre quién es el mejor no me importa. Solo hay que ser feliz y tratar de jugar mejor cada día. Y al final, ya veremos. Lo importante es que ganamos el partido y en tres días vamos a Norwich City y tenemos que volver a ganar”. Antes de visitar a los lusos, el City irá al Carrow Road para medirse contra The Canaries por la Fecha 25 de la Premier League.

“Estamos en una buena posición, 60 puntos en este momento. Tenemos que clasificarnos para la Champions League (de la próxima temporada) porque ese es el objetivo más importante y luego llegar en los últimos partidos peleando por el título. Esto es lo que quiero conseguir”, recalcó Guardiola, quien desde que asumió el cargo de DT en 2016 en el Manchester City conquistó cuatro Copa de la Liga, tres Premier League, dos Community Shield y una FA Cup.

El ex Barcelona y Bayern Munich también elogia públicamente al club de Núñez cuando se refirió a la contratación de Julián Álvarez: “Se desarrolló increíblemente bien con Marcelo Gallardo y sus compañeros. La próxima pretemporada estará con nosotros y veremos qué pasa. Estoy muy contento de tener a este talentoso jugador para los próximos años”, esbozó. Los ingleses se comprometieron a abonar unos 27 millones y medio de dólares brutos por la ficha de la Araña.

“Felicidades por el City, trabajan para estar en el presente pero por supuesto para el futuro. Es un jugador que podría estar ya con nosotros ahora pero tenemos suficientes jugadores, no me gusta tener demasiados jugadores en varias posiciones. Lo mejor es quedarse en River Plate, lo ha hecho increíblemente bien. En la próxima pretemporada estará con nosotros, después decidiremos qué pasa, cada temporada se mueve la plantilla. Personalmente, estoy muy contento de tener a este joven jugador talentoso para los próximos años”, añadió.