Peñarol y Desamparados tienen desafíos exigentes

Por la fecha 11, el Bohemio visita a Juventud Unida en San Luis. El Víbora enfrenta en Bahía a Olimpo.

Los equipos de nuestra provincia del Torneo Federal A no la tienen sencilla este domingo. Tanto Peñarol como Desamparados juegan con equipos mucho mejor posicionados.

El que más complicado tiene el enfrentamiento, a priori, es el Puyutano, que marcha último en la tabla de posiciones. Está en zona de descenso y encima se mide con Olimpo de Bahía Blanca, el líder absoluto de la Zona 1 del Federal A.

Por la fecha 11, el Albiverde será visitante en Bahía Blanca, a donde viajó con la ilusión de traerse algo. No será un cruce sencillo, no solo por los fríos números que arrojan la tabla de posiciones del certamen. También por el presente futbolístico de ambos. El Víbora ha cambiado de entrenador, y la llegada de Luis Islas todavía, en tres juegos, no le ha podido dar el funcionamiento que seguro pretende.

Por otra parte, a la misma hora y también de visitante, pero en San Luis, Peñarol enfrenta a Juventud Unida.

El Bohemio viene feliz porque en la fecha pasada sumó tres puntos al vencer a Liniers de Bahía Blanca. Fue 3-0 en Chimbas, resultado que le permitió salir del fondo de la tabla y actualmente sumar 10 unidades.

Los puntanos suman 14 y están en la quinta ubicación de la tabla.