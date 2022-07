Peñarol busca la recuperación ante Cipo

La primera fecha de la segunda rueda de la fase clasificatoria del Federal A tendrá continuidad en la jornada de hoy.

Peñarol, el otro equipo sanjuanino del certamen, enfrenta hoy a Cipolletti, desde las 11.00, en su reducto de Chimbas.

El Bohemio viene de perder como local ante Villa Mitre por 1 a 0, lo que hizo que salga de la zona de clasificación y actualmente está décimo. Por eso busca la recuperación para seguir luchando por un lugar entre los ocho mejores.

Su rival, el Albinegro, está en zona de descenso, por eso viene a buscar puntos para intentar salir.

La fecha se completa con los siguientes partidos: a las 15.00, Círculo Deportivo vs. Olimpo, Huracán LH vsVilla Mitre, Sansinena vs Ciudad de Bolívar. A las 15.30, juegan Liniers vs. Estudiantes y Juventud Unida vs. Camioneros.