Pelé, internado hace casi una semana en Brasil

Medios locales aseguran que el astro se encuentra en un prestigioso hospital de la ciudad de San Pablo, donde radica. Se aproxima su cumpleaños número 81.



La causa es un misterio, o mejor dicho, no oficializada. Lo único que se conoce hasta el momento es que Pelé lleva seis días internado en un prestigioso hospital Albert Einstein de la ciudad de San Pablo, Brasil.

Edson Arantes do Nascimento, de 80 años, según la cadena Globo y el diario A Tribuna, de Santos, fue ingresado luego de recibir resultados de exámenes el pasado martes. “Se espera un parte médico en las próximas horas”, dijo la cadena Globonews.

El martes 31 de agosto Pelé había publicado en sus redes sociales que no se había desmayado, como publicaron algunos medios. “Gente, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Hice mis exámenes de rutina que no pudo hacer antes a causa de la pandemia. Avisen que no juego el próximo domingo!”, había informado “O Rei” en sus redes sociales.

Contactado por EFE, el representante de Pelé, Joe Fraga, dijo que no había motivo de preocupación. “Batería completa de pruebas, tomografías, colonoscopía, análisis de sangre, etcétera. No se hace todo en un día”, sostuvo, escuetamente, tratando de ahuyentar las versiones.

La salud del tres veces campeón del Mundo se ha visto debilitada en los últimos años, lo que, junto con la pandemia, lo ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de San Pablo junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado del foco mediático.

Qué es de la vida de Pelé

El exfutbolista cumplirá 81 años el próximo 23 de octubre. Actualmente vive en un departamento en el barrio de Jardins, en San Pablo, y en una casa en el balneario de Guarujá. Sus últimas apariciones en las redes sociales habían sido para mostrar una fotografía recibiendo la vacuna contra el coronavirus.