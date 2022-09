“Pedí lo que deseamos todos para San Martín”

El técnico del Verdinegro cumplió 49 años y en el festejo íntimo de casa cuando sopló las velitas pidió lo mismo que quieren los hinchas, pero por cábala no lo nombra. Confía en clasificar.

Es pasional en todo lo que emprende. Nunca se guarda nada. Entrega todo y es parte de las enseñanzas que recibió de sus padres.

Hoy con 49 años cumplidos, Raúl Antuña se detiene un instante en su vida ciertamente agitada para tomarse un par de minutos y no solo pensar en este presente que lo tiene como entrenador del equipo de sus amores: San Martín.

Antes de empezar la fecha 32 está en zona de clasificación pero sin margen de error de cara a los 4 partidos que le quedan en la etapa regular.

“Es tiempo de estar sereno y no perder la calma. De dar en la tecla pero sobre todo en ratificar la confianza en los jugadores. Dependemos de nosotros y todo el plantel está consciente de eso. Tengo plena confianza que vamos a clasificar” indica el Purruco que en este jueves ya tuvo su sesión de fútbol y espera definir hoy el equipo que jugará mañana ante Santamarina de Tandil.

“¿Los deseos que pedí? jaja, por la familia y lo que todos los hinchas de San Martín queremos.” aunque no es de los que se persiguen por las cábalas, pero esa palabra tratan de esquivarla.

Subir y llegar, son sinónimos y solo para seguir con sus pensamientos tampoco lo mencionamos.

La campaña de Raúl Antuña ha sido impecable en lo que se refiere a jugar en casa. El problema se genera fuera de ella.

“Si hay que buscar responsables, el único soy yo. No hay mas vueltas. Podría buscar excusas y explicaciones pero no vienen al caso porque lo que se necesita son resultados. Nos quedan dos afuera y me tengo mucha fe” explicó el entrenador y padre de Guillermina, compañera en cada partido de local.

Raúl llegó para dirigir provisoriamente mientras se buscaba un entrenador, pero los resultados los fue consiguiendo hasta que entró en zona de clasificación, de la cual no ha salido desde hace 12 fechas.

Está claro que las caídas de visitante lo fueron relegando pero sabiendo que depende de si mismo.

Santamarina, Estudiantes de Caseros, Atlanta, Chaco For Ever y San Telmo. Dos están por arriba y son rivales directos en la pelea por entrar entre los 13 primeros.

Estudiantes de Caseros y Chaco For Ever (47) tienen dos puntos mas y consiguiendo un buen resultado el pasaporte estaría al alcance de la manos.

“Respetamos a los cuatro rivales y no miramos la tabla, esta semana trabajamos sobre algunos puntos débiles. Recuperamos gente de experiencia y en estos partidos eso resulta determinante”

Raúl mantiene la serenidad pero sobre sigue confiando en el plantel y el objetivo final.

ENTRADAS

Hoy de 10.00 a 19.00 por las oficinas de socio del club se venderán las entradas anticipadas para el partido de mañana con el precio de la General de $1000. Plate este y oeste $1500. Damas, jubilados y menores $600.

EL EQUIPO

Jonathan Botinelli está listo para volver después de cumplir la fecha de suspensión será el acompañante de Matías Escudero en la zaga central. Los otros cambios son el regreso de Lemos por Antonio y de Giménez por Ramírez.

UNA VISITA MUY ESPECIAL

En una muy buena iniciativa de parte del cuerpo técnico y del plantel de San Martín se acercaron por el entrenamiento de la Escuelita de Fútbol generando una gran revolución por la presencia de los jugadores de primera. Nicolas Avellaneda, Damián Lemos y Martín Rivero, junto a Raúl Antuña, compartieron el entrenamiento de los más chiquitos Verdinegros en una buena jornada en Concepción.