Pedaleando para vivir

Micaela y Chralcan son una pareja de cicloviajeros que recorren toda América, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Ayer llegaron a San Juan, cuentan que más de 20 personas les ofrecieron quedarse en sus casas.

La pareja de Micaela Oyarzo (24) y Chralcan Mendez (33) decidió completar el trayecto que une Tierra del Fuego con Alaska en bicicleta. Bautizaron a su travesía “Viviendo en todas partes” y ayer llegaron a San Juan.

“La verdad que San Juan nos recibió con un poco de viento pero no tanto como para frenarnos, lo que si se sintió fue el calor”, cuenta Chralcan.

“Nos encantó como nos recibió la gente, en estos dos días ya tuvimos mas de 20 personas invitándonos a quedarnos en su casa, y cientos de mensajes en las redes. Tanto que todavía nos quedan algunos sin contestar”, agrega el joven.

“No tenemos idea de cuándo vamos a llegar. Calculamos que faltan más de 5 años para completar toda la vuelta, pero cuánto exacto no sé”.

“La idea es ir por el Atlántico y volver por el Pacífico. Queremos tratar de pisar los 35 países de América, incluidas las islas del Caribe también”.

“Yo pensaba en viajar hacía varios años, aunque no tenía en claro cómo ni dónde. Después empezamos a ver publicaciones de gente que viajaba en bicicleta y se nos ocurrió que era un modo barato y que podíamos conocer bien y disfrutar el camino”.

“No sé si hubo algo específico, no es que tuvimos una epifanía y ahí decidimos viajar, fue más un proceso hasta llegar a la decisión”.



La pregunta que más les hacen es ¿Cómo sustentan el viaje? Y la respuesta tiene más que ver con el modo de vida.

“La pregunta no es de qué vivimos, sino cómo vivimos. Viajando, los gastos no son los mismos y las posibilidades de caer en el consumismo son casi nulas. ¿Qué voy a comprar, un recuerdo? ¿Dónde llevo una taza del Calafate? ¿Un imán para la heladera? ¿Qué heladera? Prácticamente nuestro único gasto es la comida (mucha porque comemos muchísimo)”, admiten.

“Al momento de planear vivir viajando hay que pensar si estás dispuesto a sacrificar tu estilo de vida y es más complicado que el cómo sustentar el viaje”.