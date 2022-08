Peco Quiroga: Un profesor de exportación

El “Peco” como lo conocen todos en San Juan, a Mauricio Quiroga está viviendo una nueva experiencia en Chile siendo el profesor en un Complejo Deportivo de Pádel.

En San Juan trabajaba de administrativo a pesar de tener el título de Profesor de Educación Física.

Siempre fue un loco del deporte. Amante del fútbol y un buen marcador de punta, el Peco Mauricio Quiroga supo escribir buenas páginas para la historia de Unión de Villa Krause en un tiempo y luego en la Liga de Profesionales.

Pero sin dudas que, unas de sus buenas virtudes, están vinculadas a un deporte especial como el pádel.

Rápido de piernas y de reflejos con un excelente manejo del revés y una volea mortal armó dupla por mucho tiempo con Alberto Cheto Semino.

Con él recorrieron el país algunos países de Sudamérica cantando victorias por doquier.

En San Juan, con su hermano, trabajó en un emprendimiento de canchas de fútbol y de pádel.

Pero Mauricio es tan inquieto que necesitaba algo más y la propuesta llegó hace un par de meses.

“La verdad que no lo esperaba. Es gente que conocí jugando un torneo sudamericano y que tiene un complejo deportivo que está ubicado en Osorno, en el sur de Chile. Me ofrecieron todo, desde el hospedaje, la comida y la posibilidad de enseñar”, empezó contando desde la soledad de la noche chilena.

Hace un par de meses que el profesor Mauricio Quiroga está en Chile. La primera etapa fue buscar el adoctrinamiento en tiempo de vacaciones de invierno para chicos de hasta 15 años.

“La verdad que cuando llegué, como todo lo nuevo, generaba incertidumbre y dudas. Pero también a la vez la expectativa de saber hasta donde se puede llegar. En una semana teníamos 20 chicos jugando pádel en un complejo que tiene 3 canchas dobles y una cancha simple, la única que hay en el país”, cuenta sonriente el Peco, que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 18.00.

“El ritmo de vida acá es diferente, tengo chicos que en vez de levantarse temprano para ir a la escuela, los padres lo traen para que aprendan a jugar o desarrollen sus técnicas. Tenemos algunos buenos valores pero hay mucho para pulir”.

Tradicionalmente Chile no ha sido un país en el cual este deporte se haya desarrollado de manera amplia. Quizás por allí está la novedad de haber encontrado varios adeptos en el último mes.

“No hay ese ritmo que tenemos por ejemplo en San Juan de canchas ocupadas desde las 2 de la tarde y hasta las 2 de la mañana. Es otro ritmo de vida, es otro tipo de gente que toma al deporte como una actividad muy vinculada con la salud y eso está muy bueno. A mi me toca la parte de educar, de enseñar y de dar algunos tips”, cuenta Mauricio que ya tiene en sus manos el borrador del torneo que comenzará en septiembre.

CAMBIOS PARA BIEN

La vida le ha cambiado un poco al profesor de educación física, que en sus buenos tiempos de futbolista usaba la camiseta número 3, siendo un defensor de subida por el lateral, buena pegada y muy asistidor.

“Esto me ha permitido bajar un cambio en la vida. Iba muy acelerado con todo. Acá es muy tranquilo, llega la noche y hay un poco de soledad. Pero la gente que viene al club me invita a su casa y así la vamos pasando”

El complejo es grande y todas las canchas están vidriadas, algo que en San Juan hay muy poco. En el lugar también hay venta de las paletas, pelotas e indumentaria deportiva que convierten al complejo en un de los mas completos de Chile.

“Por lo que he charlado, no hay muchos como estos en el país. Recién se está empezando pero debo decir que a mi me tienen como si fuera un profesor europeo. No me falta nada y dispongo de todo para que los entrenamientos sean de primera”

Mauricio ya pasó una noche más. Es tiempo de ir a descansar porque a las 6.00 hay que estar arriba para cumplir con la enseñanza de pádel, algo que lo apasiona tanto que lo llevó a dejar su San Juan querido para cumplir el sueño de ser internacional.