Patrick Demarchelier, la moda está de luto. El pasado 31 de marzo muere a los 78 años uno de los fotógrafos más emblemáticos del mundo de la moda.

Escribe:

Nico Bravo

Director Creativo de

@fontpages.ok

Nacido cerca de París, en Le Havre, en el seno de una familia muy vinculada a la creación cinematográfica, su relación con las cámaras de fotos comenzó cuando sólo era un adolescente. De formación autodidacta, se introdujo en el mundo de la moda gracias a Hans Feurer a comienzos de los años setenta. Pronto se trasladó a Nueva York donde, tras trabajar para la revista Glamour, dio el salto a Vogue, cabecera que le catapultó al estrellato. Posteriormente firma un acuerdo de exclusividad con Harper’s Bazaar donde no impidieron que volviera a Condé Nast en 2004 con más fuerza que nunca. En el año 2006 su hijo menor, Victor, comienza a trabajar con él. Juntos se convirtieron en un gran equipo.

Acostumbrado a llamar “bebé” a las modelos con las que trabaja, entre sus logros se cuentan retratos a todo tipo de celebridades , como Angelina Jolie, Roy Lichtenstein, Gisele Bündchen, Nadja Auermann, Bella Hadid, Christie Brinkley, Kate Hudson, Christy Turlington, Naomi Campbell, Madonna, Celine Dion o Kate Moss entre tantas otras, cientos de portadas para Versace, Chanel, Miu Miu o Calvin Klein, carteles de películas, campañas icónicas, portadas de discos y retratos a Lady Di a solas o junto a sus hijos.

Su técnica única estaba basada en la espontaneidad y hacer sentir cómoda a la persona fotografiada: “Cuanto más relajadas están, mejor sale la foto. Antes de que se den cuenta ya está hecha”.

Su talento, en gran medida, lo ha volcado principalmente al mundo de la moda. Su trayectoria de más de tres décadas nos deja apreciar sus bellísimas producciones. Su trabajo es admirado por el amplio derroche de realismo y espontaneidad presente en cada una de sus imágenes y como consecuencia de ello es buscado por sus retratos realizados primordialmente en blanco y negro. Un maestro que pese al paso de los años, siguió demostrando toda su vigencia con un espíritu juvenil y recargado de energía.

Su trabajo es icónico, al punto de que en la épica película y biblia de la moda, The Devil Wears Prada, está el famoso: “Get me Patrick!” haciendo referencia a Demarchelier, aunque ahí nunca salió, pero sí en la primera película de Sex and the City (2008).

Pero el trabajo de Patrick fue más que solo portadas de revistas y editoriales de moda, trabajó con marcas como Dior, para la cual de hecho hizo el libro Dior Couture en el 2011; con Ralph Lauren o Armani. Hizo el calendario Pirelli 3 veces (2005, 2008 y 2014).

El trabajo de Patrick Demarchelier fue más que fotografiar supermodelos, rostros perfectos y portadas de revistas, fue entender que la belleza se encuentra en la simplicidad de lograr capturar la luz y la esencia de las personas.