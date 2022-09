Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo en contra del sistema de Ley de Lemas

Los dirigentes nacionales llegaron para apoyar a JxC en San Juan en su rechazo a la modificación del sistema electoral. Bullrich remarcó que “ante una eventual modificación del sistema actual nacional no le tengo miedo a un aparato y vamos a competir”. A su vez Cornejo recalcó la importancia de tener un discurso claro para la sociedad.

Escribe: Víctor García

untos por el Cambio en San Juan viene desarrollando una campaña contra la modificación del sistema electoral. Sobre todo las discrepancias se han dado en las modificaciones de las reglas de juego en la provincia con el levantamiento de las PASO y luego la derogación de la ley 613 N- que impedía se modifiquen las reglas de juego 18 meses antes de una elección- y las implementación del Sistema de Participación Abierta Democrática- SiPAD.

En conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede de Juntos por el Cambio local, Patricia Bullrich y el senador mendocino Alfredo Cornejo llegaron a apoyar el rechazo local a la modificación del sistema electoral. Vale marcar que en la misma sintonía estuvo ya en la provincia, Horacio Rodríguez Larreta y Ricardo López Murphy.

Nosotros estamos en contra de un sistema electoral obsoleto que no representa a la sociedad, Bullrich.

Patricia Bullrrich afirmó que “venimos aquí porque creemos en la Ley y las instituciones y el gobierno de San Juan ha violado toda posibilidad de competencia directa y limpia en las elecciones”. Acerca de la modificación del sistema electoral afirmó que “las leyes electorales tienen que ser imparciales y no estar al servicio del poder de turno”. Agregó que “en estos cambios derogaron una ley que no permitía haya cambios en las reglas de juego 18 meses antes de una elección”, en referencia a lo actuado por la Legislatura provincial y la derogación en sesión especial de la Ley 613 N.

Por su parte el senador mendocino, el radical Alfredo Cornejo manifestó que “venimos en defensa de las instituciones y la sociedad necesita certidumbres, nosotros- los políticos- somos los intermediarios de lo que piensa la sociedad”. El dirigente manifestó que “con los cambios que se hicieron en San Juan se quiere privilegiar a un sector que se quiere perpetuar en el poder”.

¿Derogar las PASO nacionales?

Este viernes los medios nacionales plantearon la posibilidad de la implementación del sistema de Ley de Lemas a nivel nacional. Esto ha causado preocupación en las líneas de Juntos por el Cambio y con ello surgieron las primeras manifestaciones en contra. En ese sentido, el diputado nacional sanjuanino Marcelo Orrego expresó que “pude preguntarle al jefe de Gabinete Juan Manzur sobre el planteo de una posible implementación de la ley de Lemas a nivel nacional y me contestó que no tienen ningún proyecto en ese sentido”. Agregó que “sin embargo hoy vemos en los medios de comunicación esta posibilidad y no nos sorprende porque siempre dicen una cosa y hacen otra”.

Sobre el tema, Alfredo Cornejo remarcó nuevamente sobre la necesidad de que la sociedad tiene una gran necesidad de certezas y previsibilidad”. Por ello remarcó la necesidad de “tener un discurso único y claro que sirva para que lo entienda la sociedad”. Agregó que “no hay manera de frenar esta fuerza, hemos aprendido que cuando nosotros nos tiramos para atrás ellos avanzan, que cuando nosotros no tenemos la fuerza y la valentía para hacerles frente nos tiran toneladas de tierra y nos quieren voltear. Hemos decidido como fuerza política que a lo largo y lo ancho del país les vamos a dar la lucha”.

“En el caso de San Juan nos cambiaron las reglas del juego y la cancha, vamos a dejar de llorar y gamos a ganarle las elecciones a pesar de la trampa que nos pusieron”.

Tanto Bullrrich como Cornejo acordaron que tienen los ojos puestos en San Juan en las próximas elecciones. La expectativa de Juntos por el Cambio por este distrito radica en el resultado ajustado que tuvieron con el oficialismo en los comicios a legisladores nacionales.

También miran distritos que les serían favorable Entre Ríos y Santa Fé. Además “en Mendoza queremos repetir y en Corrientes donde ya repetimos”, dijo Cornejo. A estos distritos se suman Córdoba y Chubut.

Las caras presentes

En la llegada de Bullrich y Alfredo Cornejo estuvieron presentes referentes del PRO, Producción y Trabajo, Radicalismo, GEN, Bloquismo Disidente y Radicalismo. En esta ocasión no estuvo presente el referente de Consenso Ischigualasto Marcelo Arancibia.