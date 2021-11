Patricia Bullrich defendió a Enzo Cornejo de las acusaciones de plagio

La titular del PRO aseguró que “hacer esa interpretación es no entender la dinámica de trabajo que ha construido el PRO que se utiliza en muchos países del mundo y que es colaborativa”.

Escribe: Omar Andrada

Patricia Bullrich visitó ayer SJ por segunda vez durante la presente campaña de cara a las elecciones del próximo domingo y en conferencia de prensa abordó diferentes temas candentes entre oposición y oficialismo.

Su presencia obedeció al apoyo para los candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo y manifestó que que “queremos ser la primera minoría en el país”.

Acerca de la polémica generada por el supuesto plagio en proyectos presentados por Enzo Cornejo, Bullrich dijo que “debe hacerse una interpretación de colaboración y no de plagio porque el PRO tiene un sistema inédito” por lo que aseguró: “me parece una barbaridad porque es no entender la dinámica de trabajo que ha construido el PRO que se utiliza en muchos países del mundo y que es colaborativa”

Luego explicó: “tenemos dos instrumentos ya que nuestros diputados tienen acceso a una base de datos. Una que es QL y la otra Fundación Pensar”. Detalló: “QL es una base de intercambio de proyectos. Todos acceden y los presentan. Lo que hay son ideas generales. Es una metodología de trabajo que tenemos hace muchos años. La segunda trabaja en coordinación con los bloques nacionales, provinciales y concejales. Es un trabajo en equipo un instrumento de modernización”.

“Hoy tuve la oportunidad de caminar Rawson y Pocito y uno siente que hay ánimo de cambio”.

Sobre la presentación hecha por Consenso Ischigualasto aduciendo que Enrique Conti participa de la campaña siendo miembro del Tribunal de Cuentas aseguró: “aprovechar esa circunstancia no es juego limpio. Ahí se demuestra que en SJ hay dos proyectos. Parece que hay algunos que lo que buscan es ser instrumentos del oficialismo. Sabemos muy bien de la conducta de nuestra gente y SJ se perdería una persona de enorme capacidad si avanzan por una cuestión electoralista sacando a Conti del lugar donde está”.

Sobre si integrará una fórmula presidencial en 2023 aseguró “que no es momento de pensar en eso, pero estoy convencida que en 2023 Juntos por el Cambio Gobernará el país y también la provincia de SJ”.

Como en los últimos días desde el Frente de Todos local arreciaron las críticas hacia los dirigentes de Juntos por el Cambio que desembarcaron en SJ a los que el propio gobernador Sergio Uñac criticó porque “vienen a decirnos que tenemos que hacer lo que hace 20 años hacemos, cuando lo que deberían hacer es venir a copiar”, la titular del PRO arremetió: “bueno, si quieren que los copien no se porque le dicen a Enzo (Cornejo) que se copiaba. Es contradictorio decir eso. Nos parece bien que el gobernador defienda todo lo bueno que hizo SJ y las tendría que llevar al Consejo de Seguridad Interior”.

Agregó: “a mí siempre me recibió y sintió que era un aporte para SJ la venida de alguien que no era ni de su partido ni de su gobierno y, ahora le parece mal” a lo que aconsejó: “el gobernador tiene que calmarse y pasar las elecciones, porque sino, así como el presidente (Alberto Fernández), dijo que Córdoba no es parte de la Argentina, el gobernador va a decir que SJ tiene fronteras para otros argentinos que quieren venir a colaborar con su fuerza política. No tiene sentido, no tenemos que caer en esa”, concluyó.