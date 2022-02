Pato Cuevas: “Me ponen palos en la rueda por haber sido elegido a dedo”

Señala el presidente Oscar “Pato” Cuevas sobre lo difícil que se le está haciendo su gestión al frente de nuestro fútbol. El miércoles renunciaron 8 miembros del Tribunal de Pena y estalló una polémica más. “La renuncia fue una excusa”, agregó.

Los 378 días que lleva Oscar Cuevas al frente de la Liga Sanjuanina de Fútbol ha sido un calvario. Renuncias, entre dichos y diferencias de nunca acabar en una liga que arde.

Haber sido elegido a dedo no cayó bien en los dirigentes y esto empañó su relación con la mesa chica de la LSF. Es cierto que el “Pato” tuvo aciertos y errores, pero el presidente de Peñarol se sostiene firme en el sillón, pero “hay muchos que me dicen que me tengo que ir ahora, pero no voy a renunciar.

Yo sigo firme en mi cargo. No fui elegido por elecciones, entonces me ponen palos en la rueda. Tenemos el apoyo de la AFA y lo desaprovechamos peleándonos entre nosotros. El año que viene (diciembre) hay elecciones y ahí tendrá la posibilidad de elegir el nuevo presidente”, admite con un tono de voz tranquilo Cuevas.

El último capítulo que hizo estallar una bomba más en la calle Santa Fe y Entre Ríos, fue la renuncia de 8 miembros del Tribunal de Penal de la liga (7 titulares y 1 suplente).

¿Qué pasó?, Sarmiento le ganó la final por el segundo ascenso a Centenario Olímpico en la cancha, pero luego el equipo de Chimbas protestó los puntos por la supuesta mala inclusión de varios futbolistas de su rival.

El Tribunal falló a favor de Centenario y se abrió otra polémica, como ya había pasado con Recabarren-Fiorito. Ante esta decisión, los zondinos no se quedaron quietos y fueron al Consejo Federal, ente que tendrá la última palabra para determinar quién terminará quedándose con el segundo ascenso. Ante esta situación Cuevas dijo estar “sorprendido por la renuncia del Tribunal de Pena. Creo que el fallo fue una excusa para renunciar.

Lo que pasó es que se enojaron, porque el fallo se filtró en un medio de comunicación antes de que saliera en el Boletín Oficial y nos acusan a nosotros. Además ellos nos mandaron al mail de la Liga el fallo para publicarlo. Ellos dictaminan el fallo, entonces no sé porqué renuncian”, resumen el Pato Cuevas.

Dentro de todo esta polémica que envuelve a la Liga, Cuevas destaca “tan mal no estamos haciendo las cosas, el otro día fuimos cerca de 50 dirigentes juntos en un colectivo a ver la Selección argentina a Córdoba. Muchos quieren que me vaya, pero bueno uno se tiene que cuidar de todo”, cerró con una frase picante el

presidente de la Liga Sanjuanina que por ahora aguanta firme en el sillón.