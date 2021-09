Paso a paso: así se puede cambiar de idioma en Facebook

La red social ofrece varias opciones de lenguaje que pueden ser de mucha utilidad para sus usuarios, basta con unos cuantos pasos para completar el cambio.

Facebook sigue siendo una de las redes sociales más usadas en la actualidad, lo que significa que para muchas personas esa interfaz está a la vista por varias horas al día. Esto puede significar una oportunidad perfecta paraponer en práctica un segundo idioma que se esté aprendiendo para normalizar varios de sus términos cambiando la configuración para que se use esa nueva lengua de interés.

No obstante, una nueva lengua por aprender no tiene que ser la única razón para que sea necesario cambiar el idioma de Facebook, pues también hay casos en los que se accede desde sitios con una lengua distinta o simplemente la configuración está cambiada en relación a lo usual y es necesario regresar a una interfaz comprensible. Sin importar cuál sea la razón por la que se necesite hacer el cambio, basta con una serie de pasos para que Facebook finalmente aparezca con el idioma deseado.

Si se hace el cambio desde la versión de escritorio de la red social hay que seleccionar el triángulo gris invertido en la esquina superior derecha, esto hará que aparezca el menú desplegable donde habrá que hacer clic en la opción de “Configuración y privacidad” y nuevamente en “Configuración” lo que dirigirá a una nueva pestaña, desde la cual hay que seguir los pasos a continuación:

1. Seleccionar“Idioma y región” en el lado izquierdo de la pantalla.

2. Buscar “Idioma de Facebook” y seleccionar “Editar”.

3. Hacer clic en laflecha al revés junto al idioma actual de Facebook.

4. Desplazarse para encontrar el idioma preferidoen el menú desplegable.

5. Elegir el idioma de la lista de opciones ofrecidas.

6. Seleccionar “Guardar cambios”.

Una vez completados este proceso, todas las pestañas y secciones de Facebook aparecerán en el idioma seleccionado de ahí en adelante. Esto significa que los botones, títulos y hasta la configuración se modificará de la misma manera.

Cabe aclarar que al editar el idioma de Facebook no se cambiarán las publicaciones que aparezcan en el muro personal ni el lenguaje en el que estén escritas, este detalle dependerá de quien las haya creado originalmente.

Si se busca cambiar el idioma de Facebook desde un celular el proceso es distinto, ya que la aplicación para móviles determina esta característica según el idioma del sistema del dispositivo desde el cual se esté usando. Esto significa que será necesario acceder a la configuración del teléfono y cambiar el idioma desde allí para que la app adopte ese mismo ajuste.

Esta herramienta puede ser muy útil para todas las personas que quieran estar inmersas en el nuevo idioma que les esté interesando y también para por fin entender qué aparece en pantalla si es que se cambió la configuración por error.