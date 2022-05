¿Pasajes a Estados Unidos o Europa por 10 pesos?

Debido a un fallo de la página web eDreams, muchos usuarios aseguraron que pudieron comprar tickets de avión a precios irrisorios. El error de un sitio de viajes que podría beneficiar a viajeros argentinos



Durante la mañana del lunes se generó un gran revuelo en las redes sociales luego de que usuarios de Twitter informaran sobre un error en el sitio de la agencia de viajes madrileña eDreams, que permitía comprar pasajes aéreos a Estados Unidos, Europa y otros destinos por precios irrisorios, menores a 100 pesos.

“Hay un error con la web de eDreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos”, escribió en su cuenta el periodista Mauro Albornoz (@mau_albornoz), quien continuó: “La página está caída y aún no hay un comunicado sobre lo que pasará con los pasajes comprados a 4 pesos”.

La usuaria @sofi_villagrasa dijo: “Llegué a comprar 2 pasajes ida y vuelta a Madrid por 70 pesos. Me llego la confirmación de Iberia y entré en la página de la aerolínea y también me aparece confirmado. Me ilusiono o todavía no?.

Las mismas dudas mostró @MarZubillaga9, quién aseguró: “Yo saqué a Barcelona por 9 pesos. Lo hice boludeando pensando que no me dejaba. Me dice que mi tarjeta no dejó pagarlo pero en el homebanking me aparece debitado y con los impuestos país y AFIP también. A esperar”.

Las dudas de los usuarios residen en ver si la empresa cumplirá con lo exhibido en su web, aún cuando el monto evidencie que se trata de un error, ya que ninguna oferta puede llevar a pagar esos precios irrisorios. Hasta el momento, no se ha conocido ningún comentario por parte de la compañía.

Según pudo corroborar Infobae, el sitio de eDreams estuvo caído durante varias horas y luego la volvió a operar con normalidad, por lo que es factible que la agencia de viajes haya advertido el error que le estaba costando dinero y cerró el sitio temporalmente para arreglarlo.

Al ingresar al sitio, ya no se ven los boletos con precios inferiores a 100 pesos, sino que las tarifas que se pueden elegir están dentro de lo que se considera “normal”.

En base a lo que este medio pudo verificar en el sitio edreamsm.es, puede conseguirse un vuelo ida y vuelta a Madrid -desde el 1º de junio hasta el 15 de ese mes-, por 2.398,18 euros. En caso de estar buscando volar hacia los Estados Unidos, un pasaje partiendo el 1º de julio desde Buenos Aires ida y vuelta hacia Nueva York puede comprarse en ese sitio por USD 1363,58.

Ya no aparecen precios a valores bajos, ni mucho menos en pesos argentinos. Evidentemente el error ya fue resuelto por la agencia, aunque varias personas ya se habían dado cuenta y aprovecharon la brecha.

“Aproveché la gran oferta”, dijo @ediminuttorouan, quien compartió que gracias al error de la página web pudo comprar dos boletos desde Roma a París por $3,40 pesos argentinos. De hecho, al igual que otros, también dijo haber recibido la confirmación de los tickets por parte de la propia aerolínea.