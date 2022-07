Parque Sarmiento: ¿fue intencional?

En menos de 10 días, el Parque Presidente Sarmiento sufrió dos incendios. El de ayer fue el mayor magnitud. Tanto que varias dotaciones de bomberos trabajaron para sofocarlo hasta la madrugada de hoy.

Si fue intencional o no. Eso todavía no se sabe. Pero en la fuerza de seguridad local, nada está descartado.

Lo cierto que es el incendio de los totorales, cañizales y carrizales que se encuentran en aquella zona ubicada en el departamento Zonda, se extendió desde la tarde del jueves hasta la madrugada de este jueves.

Por la acción del viento Zonda, hubo horas críticas en el Parque Sarmiento. Tanto que hasta los vecinos estaban alarmados y muy atentos a lo que pudiera ocurrir.

El jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, Crio. Carlos Heredia, estuvo al frente del operativo para combatir el fuego que por momentos las llamas alcanzaron una altura de 30 metros aproximadamente.

Según explicó el jefe policial, ha sido un trabajo muy duro, muy intenso el que tuvieron los bomberos no solo del cuartel central sino también los voluntarios que se sumaron a lo largo de las horas.

” Alrededor de las 3:00 todo estaba controlado en el Parque Sarmiento. En la mañana de hoy estaremos realizando una evaluación en aquel lugar para determinar la extensión de lo afectado por el fuego”.

“En la zona quedaron dos dotaciones de bomberos de guardia. La idea es estar atentos a la posibilidad de que se produzca un nuevo foco de incendio y actuar rápidamente”, contó Heredia.

Respecto al origen de semejante incendio, se sospecha que fue producto de la acción humana pero no se puede precisar si fue intencional o no, “pero no ha sido un incendio natural”.

En el lugar trabajaron cinco dotaciones en forma permanente junto a los voluntarios, personal de Protección Civil y de la municipalidad.

#incendio, #parque sarmiento, #bomberos