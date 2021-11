Para Yanina Latorre, Benjamín Vicuña, es peor que Pampita

La panelista contó en LAM que el nuevo interés amoroso del actor es una empresaria que en el pasado tuvo problemas con Mica Tinelli. Quién es Romina Pigretti.

Yanina Latorre contó en Los Ängeles de la Mañana (El Trece) que el nuevo interés amoroso de Benjamín Vicuña, una empresaria llamada Romina Pigretti, tuvo problemas con Mica Tinelli en el pasado, y le advirtió al actor que se cuidara pues la joven «es mucho peor que Pampita».

«Ellos en realidad se conocen hace un montón. Romina Pigretti en realidad fue la socia, que para mí les va a traer quilombo, de Mica Tinelli en Ginebra”, comenzó contando Yanina, despúes de que la revista Paparazzi diera a conocer que Pigretti es la nueva conquista de Vicuña luego de su separación de la China Suárez.

“Esto va a traer quilombo, fue socia de la hija de Marcelo Tinelli, hasta el mismo conductor tuvo que intervenir en la sociedad para comprarle su parte a Romina, Hay dos bandos. Unos te dicen que es un amor porque es espléndida. Y otros la detestan”, detalló sobre la nueva novia del actor.

En la misma línea, advirtió: “Que se cuide vicuña, si Pampita la fajó a Macedo imagínate ésta cuando Vicuña empiece. Olvídate”, dijo. Y agregó: “Que tenga cuidado porque es de armas traer de verdad. Es muy brava, mucho peor que Pampita. Tiene un carácter tremendo”, señaló Yanina recordando los escándalos con la conductora tras un affaire con la actriz, y luego su separación tras haberlo encontrado con la China Suárez infraganti en el famoso motorhome.

Siguiendo con el relató, Yanina Latorre manifestó: “Ella está separada después de 20 años de Federico Lorré, de la cadena de restaurantes La Parolaccia. Yo me casé ahí. Federico no va a estar contento con este vínculo. Se separó bien. Se peleaban, pero se llevan bien. Ella se quedó con una casa en Barrio Parque”.

“Es una chica que ha crecido mucho. La conozco de toda la vida. Trabajaba en Ricky Sarkany y me vendía los zapatos. Vivía al lado de mi casa de Ave ida de los Incas. La hija es amiga de mi hijo. La conozco desde que era chiquita», contó la panelista sobre Romina Pigretti.

Cómo empezó el vínculo de Benjamín Vicuña y Romina Pigretti

Yanina Latorre relató que el actor y la empresaria se conocen de antes y empezaron a verse a escondidas. “Este fin de semana en la casa de ella en Tortugas, blanquearon”, relató, y continuó; “Estuvieron con los hijos. Además entró él aTortugas, que enseguida trascendió, imagínate que entra vicuña, entre la seguridad y los vecinos”, detalló la mujer de Diego Latorre.

En la misma línea reflexionó: “Vicuña también es de manual. Está buscando casa en Barrio Parque para mudarse cerca de ella. Ella también tiene su casa en barrio parque y otra en Tortugas”. Siguiendo con los encuentros del actor con Romina, la rubia sumó: “Compartieron un evento hace poco en un restaurante de Puerto Madero que se llama Osten. Estuvieron toda la noche hablando juntos. Se fueron juntos. La parte comercial de ella es más interesante”, dijo Yanina.